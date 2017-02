Vì sao Nhật đưa tàu chiến đến Campuchia?

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 10-2. Đây là lần gặp thứ hai giữa hai người. Trước đó, Thủ tướng Nhật từng đến New York để gặp ông Trump, khi ấy vẫn còn là tổng thống đắc cử. Ông Trump cho biết sẽ cùng Thủ tướng Nhật chơi golf tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, thị trấn Palm Beach. Trong cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo, những chủ đề chính được kỳ vọng bàn thảo bao gồm an ninh, thương mại và chính sách tiền tệ. Ông Abe cũng dự kiến đề xuất một gói tạo việc làm ở Mỹ thông qua nhiều dự án đầu tư. Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump sau khi ông Trump thắng cử tổng thống hồi tháng 11-2016. “Chuyến công du sẽ chứng tỏ cho thế giới không gì có thể làm suy suyển quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật” trong các thách thức an ninh, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết.