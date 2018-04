Đà Nẵng xử phạt 130 cơ sở thực phẩm bẩn

Chiều 19-4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) quý I và phương hướng hoạt động quý II năm 2018.

Ông Nguyễn Minh Tiến (Phó trưởng ban Ban quản lý ATTP) cho biết 3 tháng đầu năm 2018, các ngành, các cấp đã kiểm tra 2.599 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, xử phạt vi phạm hành chính 88 cơ sở với tổng số tiền hơn 188 triệu đồng.



Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh: LÊ PHI

Cụ thể, trước Tết Nguyên đán 2018, Ban quản lý ATTP đã tiến hành kiểm tra 120 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, xử phạt vi phạm 8 cơ sở với số tiền hơn 37 triệu đồng.

Sở NN&PTNT Đà Nẵng kiểm tra 111 cơ sở (gồm 8 cơ sở giết mổ động vật, 103 cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật), phát hiện và xử lý vi phạm 43 trường hợp. Các cấp quận, huyện, xã, phường phát hiện và xử phạt 37 cơ sở với số tiền hơn 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP cũng đã điều tra, phát hiện 42 vụ vi phạm ATTP, phạt tổng số tiền gần 180 triệu đồng.

Theo ông Tiến, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ATTP thời gian qua được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần tích cực vào việc làm giảm nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, việc phát hiện thực phẩm mất an toàn chủ yếu thông qua kiểm nghiệm. Nhiều chỉ tiêu cơ quan thanh tra, kiểm tra cần lấy mẫu kiểm nghiệm để có cơ sở xử lý vi phạm nhưng chưa có phòng kiểm nghiệm được chỉ định. “Năng lực kiểm định một số chỉ tiêu trong thực phẩm vẫn còn thấp so với thực tế. Một số chỉ tiêu hóa chất cấm tuy được chỉ định kiểm định nhưng hàm lượng còn để phát hiện là rất cao” – ông Tiến cho hay.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị Ban quản lý ATTP tiếp tục nỗ lực để đảm bảo công tác ATTP trên địa bàn TP được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài chứ không chỉ quyết liệt trong giai đoạn đầu.

“Mục tiêu của chúng ta là xây dựng TP đáng sống, an bình, văn minh, hiện đại, trong đó phải có tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm. Phải làm sao để vấn đề an toàn thực phẩm dần đi vào ý thức, thói quen, cách quản lý của doanh nghiệp, cộng đồng thì chúng ta mới có được một thành phố về ATTP. Rất mong các đồng chí vì thành phố, vì cộng đồng và vì ngay cả gia đình mình để cùng tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này” – ông Minh bày tỏ.

