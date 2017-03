Đình chỉ công tác điều dưỡng viên

Như đã đưa tin, sáng 27-1, cháu Linh (Nghi Lộc, Nghệ An) đã tử vong tại BV Nhi Nghệ An. Biên bản làm việc của bệnh viện với gia đình bệnh nhi, xác định nguyên nhân tử vong do “suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu do dùng thuốc Chloramphenicol 1 g x 1 lọ”.

Trước đó, chiều 26-1, bé Linh được đưa tới BV Nhi Nghệ An khám bệnh. BS Trần Kiều Anh khám, kê đơn bảo người nhà mua thuốc Chloramphenicol 1 g - loại thuốc có thể dùng rửa rốn cho trẻ sơ sinh (không dùng tiêm cho trẻ sáu ngày tuổi).

Đáng tiếc trong đơn BS Anh không ghi cụ thể để rửa hay tiêm. Khi rửa rốn các y sĩ không dùng thuốc này nên sau đó điều dưỡng viên Tuấn đã lấy thuốc đó tiêm cho bé Linh.

Sau khi về nhà, tối 26-1, thấy con quấy khóc, bỏ bú rồi tím tái, bố mẹ bé Linh đưa bé quay lại BV Nhi Nghệ An để cấp cứu. Tuy nhiên, đến gần trưa 27-1 thì bé tử vong.

Ông Dương Công Hoạt, Giám đốc BV Nhi Nghệ An, cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đã báo cáo vụ việc với Sở Y tế tỉnh Nghệ An. Còn BS Anh là giáo viên của Trường ĐH Y khoa Vinh, không thuộc biên chế cán bộ của bệnh viện. Chúng tôi đang phối hợp với nhà trường để có hướng xử lý”.

Ngày 28-1, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ chuyên môn xuống BV Nhi Nghệ An kiểm tra, làm rõ vụ việc và trách nhiệm từng người để xảy ra sự việc đau lòng trên.

