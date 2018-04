Phát hiện thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

Ngày 10-4, ông Nguyễn Hoàng Hải, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8 Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng, cho biết đã đề xuất cơ quan chức năng tiêu huỷ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, thuốc trị ung thư thu giữ tại cơ sở của bà Đào Thị Chúc (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) làm từ bột than.

Trước đó, ngày 15-1, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp Công an quận Kiến An kiểm tra cơ sở gia công sản phẩm chức năng Vinaca của bà Chúc. Đoàn kiểm tra phát hiện một lượng lớn sản phẩm chức năng mang nhãn hiệu Vinaca vi lượng, Vinaca ung thư, Vinaca vi5 tẩy mùi hôi, baby vinaca vi6, cùng nhiều nguyên liệu và phương tiện phục vụ sản xuất.



Sản phẩm thực phẩm chức năng viên nang sản xuất từ bột than tre bị thu giữ

Trong quá trình làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá và thủ tục liên quan tới việc gia công sản phẩm chức năng vinaca. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan hoạt động gia công này tổng cộng hơn 100 thùng carton.

Khi làm việc với lực lượng chức năng bà Chúc khai chỉ quản lý hoạt động gia công sản phẩm chức năng từ bột than thành viên nang. Còn công nghệ, thiết bị, nguyên liệu đầu vào đều do chồng bà là ông Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) nắm giữ. Công an mời ông Thu làm việc để xác minh làm rõ nhưng ông này không có mặt tại địa phương.

Đến 23-2, bà Chúc mới cung cấp phiếu công bố sản phẩm của Công ty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương) do Sở Y tế Hải Phòng tiếp nhận với sáu sản phẩm gồm vinaca carbon đa dụng, tẩy mùi hôi cơ thể vi5, ung thư vi3, tẩy mùi hôi cơ thể vi4, baby vi6, tỉnh táo khi lái xe học tập căng thẳng mệt mỏi.

Sau khi Công an quận Kiến An có văn bản đề nghị xác minh, ngày 6-3, Sở Y tế Hải Phòng xác nhận đã tiếp nhận phiếu công bố các sản phẩm, mỹ phẩm này của Công ty TNHH Hồng An Phong.

Tuy nhiên, khi công an xác minh, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, cho biết doanh nghiệp ông không hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, ông Tuấn có cho chồng bà Chúc mượn hồ sơ công ty, đồng thời nhận đốt than tre, nghiền thành bột cung cấp cho cở sở sản xuất của bà Chúc ở quận Kiến An nhưng không biết chồng bà Chúc làm gì.

Xác định hoạt động sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của bà Đào Thị Chúc vi phạm pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm, ngày 15-3, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt là 44 triệu đồng đối với hai hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời tịch thu tiêu huỷ tang vật vi phạm thu giữ của cơ sở này.

Theo Đội QLTT số 8, số tang vật này đã được giao cho Hội đồng tiêu huỷ của quận Kiến An tiêu huỷ.

Liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm chức năng từ than tre này, ngày 9-4, Sở Y tế Hải Phòng cũng đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Hồng An Phong do ông Nguyễn Duy Tuấn làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này đã thực hiện đốt than tre, nghiền thành bột than hoạt tính.

Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết bước đầu đoàn kiểm tra xác định Công ty TNHH Hồng An Phong công bố sản phẩm nhưng không sản xuất mà chỉ nghiền tro than bán cho cơ sở của bà Chúc ở Kiến An.

Theo bà Xanh, sau khi yêu cầu doanh nghiệp giải trình, nếu xác định có vi phạm trong công bố sản phẩm, sở này sẽ rút giấy tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời, thu hồi 6 loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng mà công ty này đã công bố.