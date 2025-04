Bộ Y tế miễn nhiệm 2 giám định viên pháp y tâm thần 02/04/2025 12:08

Bộ Y tế vừa có quyết định về việc miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y tâm thần đối với 2 giám định viên.

Cụ thể, Bộ Y tế quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y tâm thần đối với ông PCH (sinh năm 1967) và bà NNNT (sinh năm 1983), do 2 người này đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế thực hiện việc thu hồi thẻ giám định viên pháp y tâm thần đối với ông H, bà T và quản lý theo quy định.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập năm 2015 trên cơ sở nâng cấp Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trước đó, cuối tháng 12-2024, tại cuộc họp báo công tác năm của Bộ Công an, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), cho biết đơn vị đã khởi tố 16 người trong vụ án Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ. Trong số này, 12 người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nhân viên của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai).

Đại diện C02 cho biết, lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước về miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người bị bệnh tâm thần, nhiều người phạm tội đã câu kết với một số nhân viên, lãnh đạo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để làm sai lệch hồ sơ, kết luận pháp y.

Trong số những người này có cả người phạm tội về ma túy với khung hình phạt tử hình.