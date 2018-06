Vinmec Times City nhận chứng chỉ JCI lần thứ 2

Tổ chức giám định chất lượng bệnh viện của Hoa Kỳ JCI (Joint Commission International) được thành lập năm 1994, là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, hiện là tổ chức hàng đầu trên thế giới về thẩm định và chứng nhận chất lượng y tế. JCI hiện hoạt động tại hơn 90 quốc gia; quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y tế: quản lý chất lượng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn thuốc, quản lý bệnh viện, hành chính… Chứng nhận JCI có uy tín quốc tế và rất khắt khe về chất lượng và an toàn bệnh nhân. Những bệnh viện đạt chứng nhận này sẽ nhận được Con Dấu Vàng công nhận cam kết về an toàn và chất lượng trong chăm sóc bệnh nhân và quản trị bệnh viện. JCI làm việc trực tiếp với các bệnh viện nhằm giúp bệnh viện hoàn thành mục tiêu cung cấp dịch vụ và chăm sóc y tế chất lượng cao trong một môi trường an toàn, hiệu quả và quản trị tốt. Đồng thời giúp duy trì sự công nhận, cập nhật các tiêu chuẩn mới và đưa ra hướng dẫn về kỳ vọng liên tục về cải thiện hiệu suất.