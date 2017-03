Canada tham gia không kích IS

Những nhà lập pháp Canada đã biểu quyết vào thứ ba (8/10), thông qua việc tham gia liên minh quốc tế không kích IS tại Iraq. 157 nghị sĩ, đứng đầu là Thủ tướng Đảng Bảo thủ Stephen Harper, thống nhất tiến hành nhiệm vụ quốc tế kéo dài sáu tháng tại Trung Đông. Trong khi đó, cả hai phe đối lập đều kịch liệt phản đối. Họ cho rằng chiến dịch này sẽ rơi vào tình trạng sa lầy vô cùng tốn kém.

Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố Canada sẽ tham gia chiến dịch không kích khủng bố IS trên lãnh thổ Iraq (Ảnh: AFP)

600 sĩ quan không quân, 6 máy bay phản lực và nhiều máy bay chiến đấu đang được điều động đến các sân bay của liên quân tại Trung Đông. Ông Harper phủ nhận khả năng triển khai bộ binh đến chiến trường Iraq và Syria. Tuy nhiên, 69 binh lính trong đội đặc nhiệm Canada vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ phòng thủ ở phía Bắc Iraq.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra kế hoạch mở rộng liên minh quốc tế nhằm tiêu diệt IS ở Iraq và Syria vào tháng trước. Theo một cuộc thăm dò ý kiến của tờ nhật báo Globe and Mail, 64% người dân Canada tán thành việc quân đội nước này tham gia vào chiến dịch không kích IS.