Ấn Độ xây ngôi đền cao nhất thế giới

Khi hoàn tất, ngôi đền sẽ có độ cao khoảng 213 m, tích hợp công viên giải trí. Đền được đặt tên là Vrindavan Chandrodaya Mandir, tức đền Trăng Lên, là nơi tín đồ Hindu giáo thờ phụng thần Krishna, một trong tám hóa thân của đấng bảo hộ Vishnu.



Đền được xây bằng chất liệu chống động đất, cao 70 tầng và có hình dạng tàu tên lửa. Khách tham quan đền có thể theo thang máy quan sát (lồng kính, hình viên đạn) lên tầng vọng cảnh, hành trình này sẽ kể cho khách câu chuyện về vũ trụ trong kinh văn Vệ Đà, với âm thanh và ánh sáng sinh động.



Hiện tại, thợ thi công đang tập trung làm móng cho ngôi đền cao 213 m.

Với độ cao 213 m, ngôi đền sẽ trở thành đền thờ cao nhất thế giới, vượt qua Sagarda Familia (170 m) của Barcelona, Ulm Minister (161 m) của Germant và St Peter’s Basilica (133 m) ở Vatican. Thế nhưng so với các tòa nhà cao nhất như Burj Khalifa ở Dubai hay One World Trade Center ở New York thì độ cao của đền Trăng Lên hãy còn khiêm tốn.



Khu phức hợp khi hoàn tất sẽ bao gồm các tàu lượn giải trí cho Hiệp hội Quốc tế về Krishna thức (ISKCON), cùng với nhà ở và căn hộ. Dự án xây đền do Công ty Ingenious Ấn Độ và chuyên gia tư vấn Thornton Tomasetti chịu trách nhiệm.

Narasimha Das, giám đốc dự án chia sẻ trên trang web kiến trúc Spaces rằng “các công trình thu hút du khách trong công viên giải trí sẽ bao gồm tàu lượn, hoạt hình 3D, các hiệu ứng âm thanh ánh sáng đặc biệt, cùng với các màn trình diễn Vraja Mandal parikrama và laser” .

“Hiện tại, tất cả đang tập trung xây nền móng sâu 55 m cho ngôi đền. Cả đền có 511 cột, số cột này sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm sau”. Khi đã hoàn tất vào năm 2019, ngôi đền sẽ được dùng để thờ thần Sri Krishna, tương truyền thần đã trưởng thành từ khu vực này.