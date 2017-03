Ngôi làng làm chết người chỉ trong... một phút

Oymyakon nằm ​​dọc theo sông Indigirka, là một ngôi làng thuộc huyện Oymyakonsky, cộng hòa Sakha, Nga. Do chỉ cách vòng Cực Bắc 350km nên Oymyakon vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa đông. Nhiệt độ kỉ lục ở đây được đo là - 71,2 độ C và mùa đông nhiệt độ trung bình từ - 40 đến -50 độ C. Mùa hè nhiệt độ có tăng đáng kể nhưng thời gian lại quá ngắn.

Nơi này ngoài người Nga sinh sống còn có nhiều dân tộc thiểu số khác. Dù có thể bị chết ngay nếu ra ngoài mà không mặc đủ quần áo và đồ bảo hộ, ngôi làng vẫn là nơi sinh sống của gần 800 người.

Hầu hết các loại xe đều trở nên vô dụng ở khu vực này. Ảnh:Slavorum.

Làng chỉ có một ngôi trường và chỉ khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới - 52 độ C học sinh mới được nghỉ học. Hệ thống ống nước cùng các nhà vệ sinh chỉ mới được lắp đặt tại trường học vào năm 2008. Tất cả các thiết bị công nghệ không thể hoạt động trong mội trường khắc nghiệt của Oymyakon, vì thế không hề có dịch vụ viễn thông, hầu hết các loại xe ô tô, xe tải đều vô dụng tại đây. Mực viết bị đông cứng, các loại pin đều chỉ dùng được trong một thời gian rất ngắn. Trước kia có rất ít ảnh về ngôi làng này vì máy ảnh và phim chụp đều sẽ hỏng ngay nếu đem ra ngoài trời.

Nền đất bị đóng băng quanh năm nên việc đào huyệt cũng là một công việc vô cùng khó khăn và tốn công sức. Do đó trước đây người dân đã chuyển từ địa táng sang cây táng như người Tây Tạng, tuy nhiên điều này đã bị chính quyền yêu cầu từ bỏ.

Nhiệt độ quá thấp ở Oymyakon làm cho không một loại cây rau quả nào có thể sinh trưởng, các loại thực phẩm ít ỏi mà người dân có là cá, thịt tuần lộc, thịt ngựa và sữa. Ảnh:Slavorum.

Dù là nơi lạnh giá, du lịch nơi đây rất phát triển và trở thành nguồn cung quan trọng cho người dân. Không chỉ du khách mới được trải nghiệm việc nhảy vào nước lạnh mà cả già, trẻ, gái, trai của chính ngôi làng này cũng thừa nhận đây là một cách tránh nhiễm bệnh hiệu quả. Họ thường tắm bằng nước lạnh và cho biết thực ra việc đó khá bình thường, tuy nhiên đi ra ngoài trời giá lạnh sẽ làm cơ thể bị sốc nhiệt rất nguy hiểm. Ngoài ra, Oymyakon còn thu hút khách nhờ các địa điểm đi săn tuần lộc, câu cá và tắm suối.

Thông tin thêm: Vào mùa đông, cách duy nhất để đến Yakutsk là bay từ Moscow, hoặc đi trên con đường "The road of bones" -tuyến đường sắtđến Tommot, cách Yakutsk khoảng 400 km.

Theo Hương Chi/vnExpress (theo Slavorum)