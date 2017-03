Nuôi các cựu tổng thống quá tốn tiền

Pháp cắt giảm lực lượng bảo vệ yếu nhân Mỗi năm, Chính phủ Pháp phải chi 71.000 euro (gần 90.000 USD) để trả lương cho một nhân viên thuộc Cơ quan bảo vệ yếu nhân (SPHP), theo tiết lộ mới nhất của Cơ quan kiểm toán chi tiêu và cố vấn cho chính phủ về chính sách của Pháp. Báo Le Progrès nhận định con số này không hề nhỏ trong bối cảnh nợ công ở Pháp vẫn chưa giảm. Do vậy, Pháp sẽ có những thay đổi trong đội ngũ bảo vệ các nhân vật cấp cao. Theo báo Le Point, lực lượng SPHP sẽ sớm được tách ra để hòa nhập chung với hai cơ quan khác là đội bảo vệ tòa nhà của Bộ Nội vụ và đội phụ trách bãi xe của quảng trường Beauvau. Ngoài ra, quân số của nhóm an ninh phủ tổng thống (GSPR) - đơn vị chịu trách nhiệm an ninh ở điện Elysée và phụ trách bảo vệ tính mạng tổng thống, gia đình cũng như những người mà tổng thống chỉ định - cũng đã giảm từ 80 còn 60 người. Tuy nhiên, việc con riêng của bà Valérie Trierweiler, người tình của Tổng thống Pháp François Hollande, được GSPR bảo vệ cũng đang gây tranh cãi. Lý do: ngân sách chính phủ không dùng để chi cho công tác bảo vệ một đứa trẻ không có mối quan hệ huyết thống nào cả với tổng thống. Hà An