Tháp nghiêng Pisa không còn nghiêng nữa

Tháp nghiêng Pisa. (Nguồn: livenews.com)





Đó là kết quả mà các nhà khoa học nước này mới công bố trong một thông cáo báo chí.



Theo báo cáo, trong 10 năm qua, ngọn tháp cao 56m và được xây dựng từ những năm đầu tiên của thế kỉ 14 này đã nghiêng về phía tâm của nó 2,8cm. Đây là kết quả của một quá trình theo dõi trong 10 năm qua với việc thực hiện nhiều dự án nhằm ngăn chặn quá trình nghiêng của tháp.



Quá trình này bắt đầu được tiến hành từ năm 2001, khi tháp đã nghiêng 3,9m so với trục thẳng đứng của nó.



Nhờ một hệ thống các cảm biến theo dõi liên tục trong 10 năm, các nhà khoa học đã xác định được ngọn tháp đang dần đứng thẳng lại với tốc độ trung bình 1,8mm mỗi năm và dự báo quá trình này sẽ còn tiếp tục khi tháp nghiêng về phía trục thẳng đứng của nó trong ba năm nữa, đạt mức 5cm.



Tuy nhiên, cho tới nay, người ta vẫn chưa biết được sau khi nghiêng vào trong 5cm, quá trình này sẽ chấm dứt hay vẫn còn tiếp tục.



Mặc dù vậy, theo giáo sư Luca Sanpaolesi của trường Đại học Federico 2, quá trình nghiêng này không ảnh hưởng đến kết cấu của tháp và không biến tháp nghiêng Pisa thành "tháp không nghiêng Pisa," vì sự thay đổi này không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.



Các nhà khoa học cho rằng, tháp sẽ ở tình trạng an toàn trong ít nhất ba thế kỉ nữa.



Tháp nghiêng Pisa được xây dựng vào năm 1173 và bị đình lại sau đó 5 năm, khi xây đến tầng thứ ba, khi tháp bắt đầu nghiêng do được xây trên nền đất quá mềm.



Tháp được tiếp tục xây dựng sau đó gần một thế kỉ. Quá trình ngăn cho tháp không nghiêng nữa được tiến hành trong hơn ba thập kỉ qua, với nhiều dự án khác nhau.



Năm 1987, tháp nghiêng Pisa và quần thể các thánh đường, nhà thờ và nghĩa trang cạnh đó được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới./.



Theo TTXVN/Vietnam+