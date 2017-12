Tuyết rơi dày kỷ lục 1,3 m tại thành phố của Mỹ

Văn phòng Cục Dự báo thời tiết Quốc gia tại TP Cleveland, bang Ohio cho biết trận bão ngày 25-12 khiến tuyết rơi dày hơn 0,86 m. Rạng sáng 26-12 lại có thêm đợt tuyết rơi dày 0,48 m, khiến lớp tuyết tổng cộng dày tới 1,3 m, tạo kỷ lục hai ngày có nhiều tuyết nhất trong lịch sử.

Kỷ lục tuyết rơi nhiều nhất trước đó là vào tháng 3-1958 tại Morgantown, bang Pennsylvania với lớp tuyết dày 1,11 m.



Tuyết rơi phủ trắng xóa TP Erie. Ảnh: THE GUARDIAN



Trước đó, Cục Dự báo thời tiết ngày 26-12 dự đoán vài ngày tới thời tiết sẽ rét đậm ở vùng Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ.

Tại TP New York, nhiệt độ ở dưới mức 0 độ C và cảnh báo gió lạnh ở các khu vực Maine, Vermont, New Hampshire và New York. Các nhà khí tượng học cảnh báo chỉ cần tiếp xúc với không khí lạnh trong vòng 30 phút bạn cũng có thể bị bỏng lạnh.

Nhiệt độ tại Chicago dao động ở mức -10 độ C vào ngày 26-12, dự đoán xuất hiện băng giá và các đợt gió lạnh nguy hiểm. Nhiều khu vực khác cũng được cảnh báo sẽ có gió lạnh như Bắc Dakota, Wisconsin, Nam Dakota, Minnesota, Iowa, Michigan và Indiana.

TP Erie, nằm trên bờ hồ Erie ở phía Tây Bắc bang Pennsylvania, đã công bố tình trạng khẩn cấp do lượng tuyết rơi dày khiến nhiều con đường trở nên "nguy hiểm và không thể đi lại". Chính quyền TP cũng đề nghị người dân nên hạn chế ra đường cho đến khi tuyết ngừng rơi và đường sá có thể lưu thông trở lại.

Cảnh sát và Cục Giao thông vận tải kêu gọi mọi người tránh đi lại vì tầm nhìn có thể bị hạn chế và thời tiết ngày càng xấu đi.



Cả chiếc xe ngập trong tuyết. Ảnh: THE GUARDIAN



Nhiều người dân địa phương đã đăng tải hình ảnh tuyết phủ trắng xóa lên các trang mạng xã hội. Ở một số nơi, nhiều ô tô bị ngập trong lớp tuyết cao kỷ lục.