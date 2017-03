Đội tuyển quốc gia tập trung: Giải nào, quân nấy

Đội tuyển là thành phần cũ sau khi cùng thầy Nguyễn Hữu Thắng có mặt ở các giải đấu giao hữu quốc tế trước đây. Không có một phát hiện mới nào không đồng nghĩa với việc ông Thắng và các cộng sự lẫn Hội đồng HLV quốc gia không tìm tòi tuyển chọn.

Có thể thấy nhân tài của bóng đá Việt Nam như lá mùa thu nhưng không có gì đáng bàn về việc triệu tập “thành phần tốt nhất” này sắp sửa thực hiện mục tiêu chung kết AFF Cup.

Duy có điều, bất cứ ai nhìn vào danh sách đội tuyển quốc gia và đối chiếu với sự phong độ, cách thể hiện của họ ở sân chơi V-League sẽ thấy nhiều băn khoăn cho giấc mộng vàng Đông Nam Á.





Thầy trò HLV Hữu Thắng bắt đầu vào chiến dịch AFF Cup từ hôm nay (26-9). Ảnh: X.HUY - Q.THẮNG

Vị trí thủ môn chỉ có Nguyên Mạnh (đội trưởng SL Nghệ An) ra sân trên tuyển nhiều nhất và anh cũng để thủng lưới nhiều nhất ở V-League (36 bàn) so với ba đồng nghiệp còn lại. Văn Lâm sai sót nhiều ở Hải Phòng cũng mất suất về tay Xuân Việt.

Thủ môn đội trưởng Tuấn Linh của Than Quảng Ninh về cuối giải V-League và gần nhất là chung kết lượt đi cúp Quốc gia do để thua nhiều bàn ngớ ngẩn quá. Tuấn Mạnh của Sanna Khánh Hòa ở vị trí số 4 thì chắc khó mà chen chân.

SL Nghệ An mùa này chơi không tốt nên chỉ có bốn cầu thủ lên tuyển. Nhưng các đồng nghiệp gốc Nghệ An và từng là trò cũ của Hữu Thắng thì tổng cộng có đến 12.

Hàng thủ không mới, thậm chí rất cũ như Đình Luật, 34 tuổi, chơi phập phù trong màu áo đội hạng 10 B. Bình Dương. Cũng không khó đọc ra 6/9 hậu vệ gốc Nghệ An mà ông Thắng thuộc làu tính nết lẫn cách chơi sẽ giúp tạo bộ phòng thủ quyết liệt và dám xả thân.

Ở hàng tiền vệ cũng có một vài điểm sáng thú vị. Như Nghiêm Xuân Tú từ chơi bóng phủi, khoác áo Than Quảng Ninh rồi lên thẳng đội tuyển có cá tính riêng lạ lẫm. Đình Tùng (Thanh Hóa); Thành Lương (Hà Nội T&T); Huy Hùng, Thanh Trung (QNK Quảng Nam); Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) là trụ cột của CLB. Còn lại vẫn đang tìm lại chính mình như Trọng Hoàng, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Phi Sơn chủ yếu do chấn thương mới khỏi.

Trên hàng tiền đạo có Văn Thắng (Hải Phòng) ghi bàn đều đặn cho CLB tương tự Văn Quyết (Hà Nội T&T) nhưng ít cơ hội và khó hòa hợp như kiểu của Công Vinh. Riêng chân sút xứ Nghệ đang chơi cho B. Bình Dương không nổi bật như chính anh ở các mùa giải khác, dù kinh nghiệm thì khó ai so sánh. Văn Toàn (HA Gia Lai) nhẹ ký nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên đòi hỏi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cũng lo cho ba cầu thủ của HA Gia Lai gồm tiền đạo Công Phượng, hai tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường du học bóng đá bên Nhật - Hàn ít ra sân vì sợ ảnh hưởng đến cảm giác đánh trận.

Dĩ nhiên ở bất cứ đợt tập trung nào, HLV trưởng đều cho biết sẽ mở rộng cửa đội tuyển chào đón, bổ sung nhân tài nhưng ai cũng biết cơ hội rất nhỏ nhoi.