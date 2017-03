(PL)- Do phải đá muộn nhất vòng 19 do chủ nhà Than Quảng Ninh phải khắc phục hậu quả bão lụt, thầy trò Guillaume tạm rơi xuống đáy bảng khi Đồng Nai vừa có 1 điểm ở trận hòa 0-0 trước đội khách Hà Nội T&T.

Sau trận đấu khó trên sân Cẩm Phả vào chiều mai (4-8), HA Gia Lai vẫn nắm trong tay quyền tự quyết số phận của mình, đặc biệt ở vòng 20 trên sân nhà tiếp Cần Thơ và vòng 23 làm khách ở Đồng Nai. Nếu không vượt qua hai cửa ải này, HA Gia Lai nên tự trách mình. TT