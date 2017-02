Loạn trên sân Thống Nhất

V- League mùa này gặp quá nhiều sự cố và mọi chuyện có vẻ đã vượt quá tầm kiểm soát của Ban tổ chức.



Các cầu thủ Long An dừng trận đấu và tranh cãi với trọng tài Thư

Điều đáng nói là trận đấu có sự dự khán của Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, Phó chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế và nhiều quan chức khác.

Tình huống vỡ trận diễn ra ở phút 82, Dyachenko (TP.HCM) va chạm với Hoàng Lâm trong vòng cấm, trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi quả phạt đền thứ hai cho CLB TP.HCM khi trận đấu trên sân đang có tỷ số là 2-2. Các cầu thủ Long An phản ứng dữ dội và họ bỏ trận chừng bảy phút. Sau hàng loạt tranh cãi đôi co giữa cầu thủ Long An và trọng tài Thư thì hầu hết cầu thủ Long An tiến vào khu kỹ thuật, sau đó thủ môn Minh Nhựt trở ra cầu môn nhưng đứng phía sau “chờ lệnh” từ ban huấn luyện.



Các cầu thủ TP.HCM mừng cuộc lội ngược dòng và thắng đậm 5-2

Cuối cùng trận đấu bị gián đoạn chừng gần 10 phút thì thủ môn Minh Nhựt trở vào sân định đứng “ôm cột” cầu môn nhưng trọng tài Thư buộc phải đứng vào giữa cầu môn. Minh Nhựt ban đầu quay lưng lại cầu thủ đá phạt, sau đó lại đổi quay mặt lại. Khi trọng tài Thư tuýt còi cho cầu thủ đá phạt đền (Victor đá) thì Minh Nhựt lại quay lưng lại rồi chạy tót vào lưới để Victor đá vào.



Lãnh đạo VFP và Trưởng BTC giải đều dự khán trận này

3-2 nghiêng về CLB.TP.HCM. Trận đấu được bù giờ…10 phút. Cầu thủ Long An ra sân nhưng không chịu thi đấu rồi khi giao bóng, họ đá bóng về phía cầu thủ CLB TP.HCM rồi cầu thủ Tuấn Anh có bóng dẫn xuống, không gặp sự truy cản nào của Long An. Tuấn Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2. Và tương tự Long An lại giao bóng và rồi chuyền qua lại với nhau để Dyachenko lấy bóng và dẫn xuống ấn định tỷ số 5-2 cho CLB TP.HCM.

Trên khán đài hàng trăm khán giả la hét những thứ âm thanh không biết họ cổ vũ cho thứ gì? Họ cũng chẳng phải mừng vì CLB. TP.HCM thắng cuộc, họ cũng chẳng phản đối vì cách điều hành dẫn đến vỡ trận của trọng tài Thư.



V- League đang diễn ra quá tệ hại và đang vuột khỏi tầm tay. Nên chăng V- League cần đình chỉ để chỉnh đốn?