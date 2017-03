Năm ngôi sao của AS Roma bị Indonesia cấm nhập cảnh

Fan hâm mộ AS Roma tại Indonesia chào đón đội bóng Serie A

Bóng đá Indonesia đang bị FIFA trừng phạt ở cấp độ cấm các đội tuyển thi đấu quốc tế, nhưng các nhà tổ chức cũng đã “lách” được lệnh trừng phạt bằng trận giao hữu giữa các tuyển thủ Indonesia với AS Roma bằng chương trình “AS Roma- Indonesia Day 2015 diễn ra trên sân Gelora Bung Karno có sức chứa 100 ngàn người.

Năm cầu thủ bị cơ quan nhập cảnh của AS Roma không cấp thị thực vào Indonesia gồm Seydou Doumbia, Gervinho mang hộ chiếu Bờ Biển Ngà, Victor Ibarbo (Colombia), Adem Ljajic (Serbia) và Antonio Sanabria (Paraguay). Cuối cùng năm cầu thủ này phải chia tay đồng đồng và chờ chuyến bay nối chuyến về Ý. Giám đốc điều hành của AS Roma Italo Zanzi chỉ cho biết là họ không thể cùng đội Roma tham gia chương trình thi đấu tại Bang Karno. Phía đội AS Roma tỏ ra tôn trọng quyết định của cơ quan nhập cảnh Inddonesia mà không có sự phàn nàn nào.

Điều đáng nói là bộ phận lễ tân khi bố trí phòng cũng không biết năm cầu thủ này thuộc trong diện bị cấm nhập cảnh.

Nguyên nhân là do các quốc gia mà năm cầu thủ trên mang hộ chiếu có những trục trặc ngoại giao với Indonesia.