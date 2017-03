Premier League kịch tính đến phút chót

Đấy là những sự cố nổi bật trong vòng 38 - vòng đấu cuối giải Ngoại hạng Anh.

Điểm qua những CLB tranh suất Champions League sau Leicester City đã sớm đăng quang. Cú sốc lớn nhất là Tottenham đang xếp nhì giải bất ngờ bị đội chủ nhà Newcastle đã rớt hạng giáng cho một đòn choáng váng tới 5-1. Lạ hơn là Newcastle sau khi dẫn 2-0, đến phút 67 chỉ còn 10 người trên sân mà vẫn ghi thêm ba bàn.

Kết quả trên khiến Tottenham mất cơ hội xếp thứ nhì chung cuộc vượt lên trên Arsenal. HLV Pochettino của Tottenham than thở thật đáng xấu hổ do học trò của ông quá chủ quan khi thấy được vinh dự góp mặt ở Champions League sắp tới.





Sân Old Trafford sau vụ giải tán khán giả vì nghi có bom giờ được thông báo sẽ đá lại vào ngày 18-5. Ảnh: GETTY IMAGES

Tiếp theo, HLV Pellegrini của Man. City đã có trận hòa 1-1 trước Swansea vừa đủ để đáp ở vị trí thứ tư giành suất tranh vé vớt Champions League. Còn Arsenal từ vị trí hạng ba nhảy lên hạng nhì sau khi thắng đậm Aston Villa 4-0, trong đó có hat trick của tiền đạo người Pháp - Giroud.

Riêng trận MU - Bournemouth phải hoãn lại sau khi có báo động sân Old Trafford nghi bị đặt bom. Sau khi giải tán khán giả khỏi sân và các bộ phận an ninh lẫn phá gỡ bom mìn vào cuộc thì xác minh được phần nghi ngờ là bom trên khán đài chỉ là thiết bị bỏ sót lại sau một buổi diễn tập chống khủng bố trên sân này mấy hôm trước! Lịch đấu cũng được xếp lại cho hai đội cũng trên sân Old Trafford vào ngày 18-5. Đây là trận đấu chỉ mang giá trị thủ tục vì có thắng MU cũng xếp sau Man. City khi thua quá xa về hiệu số bàn thắng bại (+12 so với +30). Cuộc gỡ gạc cuối của MU giờ là trận chung kết Cúp FA với Crystal Palace ngày 21-5 mà nếu thắng thì họ sẽ được phần thưởng nâng cấp lên thành đội thứ năm của nước Anh đá Champions League.

Về Europa League, ứng cử viên thứ nhất là Southampton dưới quyền HLV Koemann đã có bước tiến vượt bậc nhảy lên hạng năm sau trận đánh bại Crystal Palace 4-1. Trong khi đó, West Ham thua 1-2 trước Stoke City sau khi dẫn trước 1-0 đành rơi xuống hạng bảy khiến HLV Bilic vô cùng thất vọng. Giờ thì thầy trò HLV này chỉ còn biết trông chờ vào MU thắng Crystal Palace đoạt Cúp FA và được tặng suất Champions League thì sẽ “nhường” cho West Ham vé Europa League!

Cuối cùng là Liverpool không thắng nổi trên sân West Brom 1-1 vẫn nằm lại hạng tám. Giờ đây Liverpool muốn dự cúp châu Âu thì chỉ còn trông chờ vào việc vượt qua Sevilla ở trận chung kết Europa League ngày 18-5 thì sẽ được ưu tiên “thăng hạng” dự Champions League. Một nhiệm vụ rất khó khăn cho thầy trò HLV Klopp.