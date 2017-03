VCK U-19 quốc gia: PVF loại SL Nghệ An

Trước lượt trận cuối cùng bảng B VCK U-19 quốc gia, U-19 Hà Nội có hai trận thắng đã chắc suất vào bán kết với ngôi đầu bảng, còn U-19 Khánh Hòa bị loại trước một vòng đấu.



Do đó, trận đấu giữa Hà Nội và Khánh Hòa ở lượt cuối chỉ mang ý nghĩa thủ tục và kết thúc trận, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0 trên sân Quy Nhơn.

Tâm điểm lượt cuối là trận đấu giữa PVF và SL Nghệ An trên sân Tây Sơn. Cả hai đội có cùng 3 điểm nhưng PVF xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Vì thế chỉ cần 1 trận hòa với SL Nghệ An là PVF sẽ vào bán kết.



SL Nghệ An và PVF là hai đội ngang tài ngang sức. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Do buộc phải thắng, các cầu thủ SL Nghệ An đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Thực tế cho thấy, SL Nghệ An đã nắm quyền chủ động trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, mặt sân quá xấu đã ảnh hưởng đến lối chơi chung của hai đội.

Mãi đến phút 18, SL Nghệ An mới tạo được tình huống ăn bàn đầu tiên, tuy nhiên, sau pha phối hợp đẹp mắt, Văn Sơn lại sút bóng vọt xà. Những phút sau đó, SL Nghệ An có thêm hai cơ hội nữa nhưng các chân sút xứ nghệ dứt điểm quá hiền.

Tuy nhiên, đến phút bù giờ, từ pha đá phạt bên cánh phải bóng được treo vào và Đức Anh của SL Nghệ An bất ngờ có pha đánh đầu vào góc xa mở tỉ số 1-0 cho SL Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, PVF buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và họ đã làm được điều đó từ một tình huống cố định. Phút 58, đội trưởng Văn Xuân có pha sút phạt trực tiếp rất đẹp khiến thủ thành SL Nghệ An chỉ biết đứng chôn chân san bằng tỉ số 1-1 cho PVF.

Những phút còn lại, các cầu thủ PVF đã biết rút kinh nghiệm so với hiệp đấu đầu tiên. Họ không nhường hẳn thế trận cho SL Nghệ An mà chơi chủ động và chắc chân để bảo toàn tỉ số cho đến cuối trận. Kết quả hòa 1-1 giúp PVF theo chân Hà Nội ở bảng B đi tiếp.

Các cầu thủ U-19 SL Nghệ An (áo trắng) tiếc nuối vì không thể vượt qua U-19 PVF. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Như vậy, VCK giải U-19 quốc gia đã xác định được 4 đội Viettel, Thừa Thiên Huế, Hà Nội và PVF vào bán kết. Hai trận bán kết của giải sẽ diễn ra giữa Viettel - PVF (28/3) và Hà Nội - Thừa Thiên Huế (29/3) trên sân vận động Quy Nhơn.