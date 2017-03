Vòng 19 V-League: Long An nên tự trách mình!

Chiều nay (6-8) trận đấu sớm nhất của vòng 19 V-League đã diễn ra giữa chủ nhà Long An và SL Nghệ An.





Long An (áo đỏ) đã sụp đổ trong một trận mà họ có nhiều cơ hội hơn. Ảnh: NGUYÊN HUY

Trước trận đấu này, Long An đang là đội áp chót “khát” từng điểm để thoát khu vực play off hoặc xuống hạng.

Trên sân, thời tiết cực kỳ mát mẻ, dễ chịu, rất hợp với một trận cầu đỉnh cao. Ngay trong hiệp 1, hai đội không cần dò xét mà liền tung ra những miếng đòn ngay. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, đẩy trận đấu đi từ thái cực này sang thái cực khác làm người xem cảm thấy thích thú.

Ngay phút 12 của trận đấu, một mình Henry đã có cơ hội mười mươi khi đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Ở cự ly gần và góc sút cực rộng, Henry lại dứt điểm quá hiền nên bóng chạm Nguyên Mạnh bật ra. Ngay lập tức, Henry lại nỗ lực lao đến đón bóng chuyền cắt mặt vào trong. Long An lại đối mặt một tình huống không thể tốt hơn nữa, song cơ hội một lần nữa trôi qua mũi giày một cầu thủ Long An.



Phi Sơn (10) ghi bàn thứ hai cho SL Nghệ An

Trong hiệp 1, hai đội đều tạo ra cơ hội nhưng chủ nhà Long An có nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Thế nhưng hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.



Vào đầu hiệp 2, chỉ trong vòng ba phút (từ 48 đến 50), SL Nghệ An đã ghi liền hai bàn thắng do công Tuấn Tài và Phi Sơn. Ba phút sau thì Marko Simic có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Những phút sau đó, Henry và Hoàng Lâm lại tiếp cận nhiều cơ hội rõ ràng nhưng Long An vẫn không thể có bàn san bằng cách biệt và đành chấp nhận thua cuộc 1-2 trên sân nhà.

Đây là thất bại khá đáng tiếc với Long An vì họ có ít nhất năm cơ hội rõ ràng mà không biến thành bàn thắng. Thua trận này, Long An tiếp tục "trụ vững" ở khu vực phía dưới bảng xếp hạng.

Điều đáng nói, trên sân Long An có chừng 1.000 cổ động viên mặc áo vàng của SL Nghệ An hò hét suốt trận đấu. Ngược lại cũng chừng ấy khán giả Long An ngồi khu khán đài B bất động, lặng lẽ suốt trận.

Việc cổ vũ của đội SL Nghệ An làm cho đội dù thi đấu trên sân khách nhưng cứ như được thi đấu trên sân nhà.