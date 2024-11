HA Gia Lai và cuộc chơi của những người cùng khổ 19/11/2024 09:04

Vòng 9 V-League diễn ra trong hai ngày 19 và 20-11 kết thúc sẽ nghỉ ngơi hơn một tháng để đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị chinh phục AFF Cup 2024. Đây là thời cơ cho những đội bóng cùng khổ chấn chỉnh lại lực lượng của mình cho cuộc đua chạy trốn suất rớt hạng sẽ rất căng thẳng sau đó, trong lúc cửa tranh vô địch vẫn còn rộng mở.

HA Gia Lai và chuyến làm khách lành ít dữ nhiều ở Lạch Tray

Đội bóng phố núi trong nỗ lực phải vô địch mùa bóng này như tuyên bố của bầu Đức có dấu hiệu “thoát xác” khỏi thân phận lo trụ hạng với những trận mở màn V-League bùng nổ dù vẫn chưa hoàn chỉnh. Như sau khi thắng nhọc nhằn nhà cựu vô địch Công an Hà Nội 1-0 khi chấp nhận giữ bóng chưa đầy 30% thời lượng, thì ngay lập tức HA Gia Lai ngã ngựa cùng tỉ số trên sân của Hà Tĩnh.

HA Gia Lai sẽ rất nuối tiếc sau cú sút ở phút bù giờ của Minh Vương đưa bóng dội xà ngang, nếu không thầy trò Quang Trãi có 1 điểm quý giá để thu ngắn khoảng cách với các đội nhóm trên. Vị trí thứ 5 của HA Gia Lai (12 điểm) chỉ kém đội dẫn đầu Thanh Hóa 5 điểm và hơn nhóm ba đội cuối bảng 7-8 điểm có thể ngắn hoặc dài hơn sau vòng 9.

HA Gia Lai vừa bay cao sau trận thắng Công an Hà Nội đã ngã ngựa trên sân khách Hà Tĩnh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đáng chú ý HA Gia Lai chiều 19-11 sẽ đụng độ Hải Phòng (HTV Thể thao trực tiếp lúc 19 giờ 15) mới có 4 điểm, đang nằm áp chót bảng mà chỉ hơn đội cuối cùng SHB Đà Nẵng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Màn chạm trán trên sân Lạch Tray dự báo rất khắc nghiệt, khi chủ nhà Hải Phòng rất cần một chiến thắng để đào thoát khỏi nhóm cuối. Nó diễn ra trong bối cảnh HA Gia Lai không thể quên ở trận khóa sổ V-League hồi cuối tháng 6 vừa qua, HLV Vũ Tiến Thành xuất thần giúp đội lấy 3 điểm từ Hải Phòng đã chắc chắn trụ hạng để cập bến an toàn.

Dù hiện tại ông Vũ Tiến Thành đã ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật và giao quyền chỉ đạo cho HLV Quang Trãi, nhưng ai cũng thấy cựu trợ lý đội tuyển quốc gia tư vấn lẫn hành động mọi thứ trong khu vực kỹ thuật. Hiện tại, HA Gia Lai ở thế kèo trên Hải Phòng về điểm số cùng thứ hạng và không dễ quên cái nghĩa khí của đối thủ khi còn của ăn của để. Vì thế, chủ sân Lạch Tray có khả năng bỏ túi từ 1 đến 3 điểm trong cuộc tái ngộ này.

Chủ nhà gặp khó

Hai trận đấu sớm vòng 9 V-League ngày 19-11, Quảng Nam sẽ gặp Hà Nội (FPT Play trực tiếp lúc 17 giờ), SL Nghệ An tiếp khách Viettel (FPT Play trực tiếp lúc 18 giờ) đều là những cuộc đối đầu “xương xẩu” cho chủ nhà.

Quảng Nam có lợi thế sân nhà nhưng lực yếu hơn lại vắng HLV Văn Sĩ Sơn sẽ khó lòng làm nên chuyện. Ảnh: AP.

Quảng Nam mới có 7 điểm, chỉ hơn hai đội cuối bảng một trận thắng sẽ phải chắt chiu cơ hội trên sân nhà Hòa Xuân. Tuy nhiên, thiệt thòi cho đội bóng xứ Quảng là không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Văn Sỹ Sơn do ông bị thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài ở vòng trước hòa chủ nhà SL Nghệ An 1-1. Sẽ rất khó cho chủ nhà xoay sở trong bối cảnh lực lượng thua kém nhiều so với khách.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội (13 điểm, xếp hạng 4) dù rất thân thiện với Quảng Nam nhưng vẫn sẽ tìm cách giữ vị trí cho mình và tích lũy điểm số cho cuộc đua vô địch V-League sau hai mùa sẩy chân. Nội lực của Hà Nội mạnh hơn hẳn Quảng Nam, với bốn tuyển thủ quốc gia và những át chủ bài lão luyện như đội trưởng Văn Quyết vừa có trận thắng ứng cử viên B. Bình Dương 1-0.

Thủ quân Văn Quyết và đồng đội nằm thế kèo trên nhiều khả năng bỏ túi 3 điểm ở sân Hòa Xuân. Ảnh: AP.

Chắc hẳn Hà Nội ở giai đoạn 1/3 cuộc chơi sẽ không toan tính gì nhiều và chỉ cần đá đúng sức, họ hoàn toàn ca khúc khải hoàn với 3 điểm để làm món quà tặng bốn cầu thủ lên tuyển Việt Nam cho chiến dịch săn vàng AFF Cup 2024.

Tương tự, SL Nghệ An (5 điểm, hạng 12) cũng gặp khó vì đội khách Viettel (12 điểm, hạng 6) mạnh hơn. Điểm tựa sân Vinh không còn nóng bỏng như xưa sẽ khiến SL Nghệ An phải rất thận trọng với thế trận phòng ngự phản công. Hơn nữa, HLV Phan Như Thuật vừa lên thay đàn anh Phạm Anh Tuấn cần thêm thời gian để thay đội một đội hình còn nhiều khiếm khuyết. Dự báo chủ nhà không thể có 3 điểm.