Độc đáo những bước chân tí hon trên đường đua Phan Thiết Marathon 2024 17/11/2024 11:33

Trong 2 ngày 16 và 17-11, Giải Phan Thiết Marathon 2024 đã chính thức khởi tranh với 3.000 vận động viên tham dự, trong đó có hơn 80 vận động viên nước ngoài với 5 cự ly 5km, 10km, 21km, 30km và 42km.

Khu vực xuất phát.

Mới quá nửa đêm, từng nhóm nam thanh nữ tú đam mê chinh phục những cung đường chạy đẹp như tranh vẽ của Marathon Phan Thiết 2024 đã hào hứng vào vạch xuất phát.

Đường chạy 10km có đông đảo vận động viên tranh tài háo hức và quyết liệt.

Các vận động viên tham dự Phan Thiết Marathon 2024 đã vô cùng phấn khích khi được xuất phát tại NovaWorld Phan Thiet; sải bước ngắm bình minh ló dạng trên cung đường 719B ngàn tỷ.

Được biết bộ áo đấu và medal của giải được lấy cảm hứng từ biểu tượng Tháp nước Phan Thiết, công trình hoàn thành vào năm 1934, cách nay đúng 90 năm do Hoàng thân Souphanouvong người Lào thiết kế.

Bộ áo đấu và medal được thiết kế rất ấn tượng.

Là một giải chạy được tổ chức thường niên, Phan Thiết Marathon đã góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố du lịch Phan Thiết đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước với tinh thần lan tỏa thông điệp “Hành trình xanh”.

Đường chạy của các vận động viên nhí đầy ắp tiếng cười.

Đồng thời giải đấu sẽ khuyến khích phong trào địa phương, đẩy mạnh tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Có lẽ đặc biệt và độc đáo của Phan Thiết Marathon 2024 là chào đón hơn 200 vận động viên nhí tham dự 2 cự ly 600m và 1.200m mà từng sải chân tí hon của những vận động viên nhí này đều đón nhận khích lệ đầy xúc động từ phụ huynh đến khán giả hai bên đường chạy.

Về đích.

Được biết, Phan Thiết Marathon 2024 do UBND TP Phan Thiết phối hợp Công ty TNHH Stop And Sports tổ chức do NovaWorld Phan Thiet tài trợ chính.

Giải chạy ngoài mang thông điệp "Hành trình xanh", Phan Thiết Marathon 2024 còn là ngày hội dành cho tất cả vận động viên và đặc biệt là giới thiệu về du lịch Bình Thuận nơi mà năm 2024 đã đón 9,68 triệu lượt khách, đạt 101,36% kế hoạch, tăng 15,91% so với năm 2023 và doanh thu hoạt động du lịch đạt 25.530 tỷ đồng, là 1 trong 10 tỉnh, thành có doanh thu cao về du lịch ở Việt Nam.

3 vận động viên nữ đoạt giải ở cự ly 1.200m.

Chân chạy Trần Năng sớm hoàn thành cự ly 21km như một vận động viên chuyên nghiệp...

... và hạnh phúc với nhóm chạy của cựu học sinh Quốc Học Quy Nhơn ở đích đến Phan Thiết Marathon 2024.

Vận động viên Lê Minh Tú (Phan Thiết) vượt qua chính mình khi về đích cự ly 21km.

Công ty TNHH Stop And Sports tổ chức thành công loạt sự kiện lớn như Stop And Run Marathon Bình Thuận, Phan Thiết Marathon, Vietnam FesTRIval, Cồn Chim Half Marathon, và Bàu Trắng Bikerace. Mỗi sự kiện đều mang đậm dấu ấn riêng, thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia và trở thành những sự kiện thể thao uy tín, được mong đợi hàng năm. Stop And Sports tiếp tục mở rộng quy mô và số lượng các giải đấu, khẳng định tầm nhìn trở thành công ty tổ chức sự kiện thể thao ngoài trời chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực.