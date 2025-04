Indonesia buồn bã giải thích vì sao các CLB châu Âu từ chối 20/04/2025 12:14

Indonesia buồn bã giải thích chuyện đau lòng, họ thua thiệt các nước Đông Nam Á trong việc thường bị các CLB châu Âu từ chối đến đá.

Indonesia buồn bã tiết lộ rằng, trong chuyến du đấu châu Á của MU gặp ASEAN All Stars ngày 28-5 tại Bukit Jalil và Hong Kong ngày 30-5, xứ vạn đảo cũng bị MU từ chối rồi.

Khả năng cao là các ngôi sao, trong đó có nhiều ngôi sao nhập tịch của tuyển Indonesia không thể góp mặt trong ASEAN All Stars do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt vì giữ chân cho hai trận cầu sinh tử cuối cùng bảng C vòng loại Asian Cup 2026 vào ngày 5 và 10-6.

Indonesia buồn bã vì thường bị các đội nước ngoài từ chối-CEO Arif Putra tiết lộ sự thật phũ phàng. Ảnh: Bola

Tuy nhiên vấn đề kinh doanh trong thể thao, Indonesia cũng rất nhạy cảm thương lượng với MU để CLB Anh này đến Jakarta đá giao hữu với tuyển Indonesia, để cho fan hâm mộ nước nhà bữa tiệc bóng đá. Tuy nhiên Indonesia buồn bã tiết lộ họ bị MU từ chối.

Lãnh đạo công ty tổ chức sự kiện thể thao lớn Nine Sport, cụ thể CEO Arif Putra Wicaksono có quá nhiều điều khiến Indonesia luôn bị các CLB lớn của châu Âu từ chối đến đá, trong đó mới nhất là MU, nhân chuyến đến châu Á vào cuối tháng 5 tới.

AS Roma từng đến Jakarta đá giao hữu với Indonesia XI năm 2015. Ảnh: Bola

CEO Arif Putra nói: “Ở Đông Nam Á, Singapore, đến Bangkok, rồi đến Kuala Lumpur mới là những nơi lựa chọn theo thứ tự ưu tiên của họ, còn Jakarta thì không nằm trong lịch của họ và nó luôn là như thế. Đó là những nguyên nhân khách quan. Còn về chủ quan, bóng đá Indonesia đã từng gây ra những đợt bạo động chết người nên các đội nước ngoài rất sợ đến Jakarta.

Gần nhất là thảm kịch trên sân Kanjuruhan vào tháng 10-2022 khiến 132 người chết, bi kịch số người chết lớn thứ 2 trong lịch sử thảm kịch bóng đá nhân loại. Rồi những sự cố fan Indonesia tấn công đội khách chẳng hạn như trận chung kết U-19 Đông Nam Á, Malaysia thắng Indonesia sau đó toàn đội trẻ Malaysia ở về khách sạn bằng thiết xa bọc thép của cảnh sát chống bạo động. Những chuyện như thế gây nên tình hình rất tệ hại, và nó trở nên chướng ngại cực lớn cho Indonesia mời các đội nước ngoài đến đá”.

CEO Arif Putra còn nhìn nhận dưới góc độ kinh tế rằng, một khi Indonesia không phải là nơi lựa chọn để các đội nước ngoài đến đá giao hữu thì vô tình Indonesia “làm giàu” cho láng giếng Singapore. Vì mỗi khi Singapore tổ chức những trận có CLB châu Âu thi đấu thì hàng ngàn fan Indonesia đến...xem bóng đá kết hợp du lịch, mua sắm, trú ngụ.

Ông Arif Putra nhìn nhận rằng, Indonesia “làm giàu” cho Singapore qua các sự kiện bóng đá quốc tế là không hề nhỏ.

Vị đứng đầu công ty Nine Sport cũng so sánh rằng, ở Singapore, Malaysia hay Thái Lan, khi các sự kiện bóng đá lớn diễn ra luôn có sự hỗ trợ tích cực của nhà nước, các bộ, ngành còn Indonesia thì không có.

Còn nếu mang bóng đá về nơi du lịch nổi tiếng của Indonesia để an toàn như Bali thì không thể được vì chẳng ai bỏ ra nhiều tiền đến đó, Bali cũng không phải thánh địa bóng đá của Indonesia.

Trong quá khứ Jakarta từng đón tiếp AS Roma, tuyển Uruguay, Argentina, AC Milan. Theo tiết lộ của ông Arif Putra thì hiện nay Indonesia khát khao nhất là MU hay AC Milan đến Jakarta thi đấu nhưng các CLB này từ chối với nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu là sự... thiếu an toàn.