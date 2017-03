Vòng 5 V-League, HAGL-Hà Nội T&T: Giải hạn trên phố núi

Các trận đấu khác Hòa Phát Hà Nội - NaviBank Sài Gòn (VCTV trực tiếp 16 giờ): Khách đang hưng phấn với hai trận thắng liên tiếp và chưa biết thua từ đầu mùa sẽ rất khó cho chủ nhà chiếm thế thượng phong. HLV Mai Đức Chung vẫn có một đội hình mạnh nhất trong khi chủ sân Hàng Đẫy vắng hai át chủ Timothy và Ngọc Tú do thẻ phạt. Nếu đá với tư tưởng chia điểm, NaviBank Sài Gòn sẽ có điểm. ĐT Long An - Bình Dương (Bóng đá TV trực tiếp 17 giờ): HLV Ricardo trở lại Long An và biết rất rõ các học trò cũ nhưng vấn đề vẫn là học trò mới Bình Dương chơi ra sao. Khách không thể thua nữa trong khi chủ nhà lại không dễ bị bắt nạt. Bình Dương có sự trở lại của đội trưởng Quang Thanh, còn ĐT Long An khuyết Danny do thẻ phạt. Trận này dễ hòa do hai đội biết về nhau quá nhiều. Thanh Hóa - Hải Phòng (16 giờ): Chỉ với điệp vụ trụ hạng thì Thanh Hóa sẽ chơi với tư tưởng không thua trên sân nhà. HLV Lê Thụy Hải trở lại sau án treo quyền chỉ đạo sẽ khiến đội bóng hưng phấn hơn, dù vắng hậu vệ Văn Hiển. Trong khi đó, đội khách không có Hữu Phước, Trọng Nghĩa do thẻ phạt và chơi trên sân Thanh Hóa nếu thiếu tập trung sẽ trả giá. Đồng Tháp - SL nghệ An (VTC3 trực tiếp 16 giờ): Thầy trò Phạm Công Lộc cùng với NaviBank Sài Gòn là hai đội chưa biết thua sau bốn vòng đấu. Chơi trên sân Long Xuyên (An Giang) nhưng Đồng Tháp vẫn rất cứng cựa nhờ yếu tố tinh thần của cây nhà lá vườn. Khách thủ hòa cũng là một thành công. Đà Nẵng - Hà Nội ACB (16 giờ): Đây là thời cơ không thể tốt hơn cho chủ sân Chi Lăng giữ ngôi đầu bảng. Hà Nội ACB đã yếu đuối lắm rồi, với bốn trận toàn thua. Khách vắng hậu vệ Hải Nam không có nhiều ảnh hưởng bằng tinh thần toàn đội đang lung lay vì chưa có điểm. Vì thế, chủ nhà sẽ từ thắng đến thắng đậm. Khánh Hòa - Ninh Bình (VTC7 trực tiếp 16 giờ): Chủ sân Nha Trang luôn có thái độ biết mình biết người và từng có những trận thua rất lạ lùng. Họ thường không mơ cao và rất khó rớt hạng cũng nhờ sự hòa nhã với các đối thủ. Ninh Bình chiều nay không có Hoàng Vissai do thẻ phạt nhưng ở thế đường cùng và với lòng tự trọng của các ngôi sao, họ sẽ có điểm. GIA HUY - N.SA