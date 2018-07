Chuyển động World Cup: Anh bị 'tố' lén lút tấn công tìm bàn gỡ

Tuyển Anh bị tố lén lút ghi bàn quân bình tỉ số trong khi Croatia ăn mừng bàn thắng 2-1 của Mandzukic. Hành động này bị bỏ lỡ bởi ống kính truyền hình nhưng được một cổ động viên ghi lại cảnh Anh tấn công.

Các tuyển thủ Anh bị cho lén lút tấn công tìm bàn gỡ. Nguồn: The Sun



Trong khi Croatia ăn mừng bàn thắng 2-1...



Ba cầu thủ Anh tấn công khung thành thủ môn Subasic.

Một cầu thủ Anh lê bước đến vòng tròn trung tâm phát hiện các cầu thủ Croatia ra khỏi sân ăn mừng bàn thắng và nghĩ rằng họ có thể đá và tấn công khung thành Croatia. Ba tuyển thủ Anh sau đó đã tấn công thủ môn Subasic mà không có hàng phòng ngự hỗ trợ. Ngay sau đó, trọng tài chính phát hiện và kết thúc hy vọng của tam sư.

Theo luật FIFA quy định, trận đấu có thể tiếp tục khi các cầu thủ ăn mừng bàn thắng đều ở phía ngoài phạm vi thi đấu. Điều này đồng nghĩa không một ai trong số họ đang tiếp tục trận đấu.

Mourinho khuyên FA nên trọng dụng tài năng của HLV Southgate. Nhà cầm quân Manchester United khẳng định Liên đoàn Bóng đá Anh cần giữ lại HLV Gareth Southgate và Steve Holland, tiếp tục cho họ cơ hội đưa Anh đến Euro 2020 và kỳ World Cup tiếp theo.











Mourinho nhìn thấy tương lai xán lạn của tuyển Anh nếu FA tiếp tục trọng dụng Southgate và các cộng sự. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực tuyệt vời của Croatia. Ảnh: GETTY IMAGES

Mourinho phát biểu: “Nhóm huấn luyện đã giúp cải thiện tuyển Anh rất nhiều so với trước đây. Các cầu thủ, tất cả người Anh tham gia World Cup có quyền tự hào với những gì họ đã làm và đem lại cho đất nước của họ. Họ có lý do để khóc và cũng có lý do để lạc quan về một tuyển Anh mạnh mẽ hơn trong tương lai.



Với Croatia - đất nước chỉ hơn 4 triệu dân, lịch sử lần đầu tiên bước vào chung kết World Cup không gì tuyệt vời hơn”.











Trọng tài Cuneyt Cakir bị fan Anh chỉ trích vì thổi thiên vị và lúng túng trận bán kết hai.

Trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ bị fan Anh đổ lỗi. Nhiều người hâm mộ Anh chỉ trích mạnh mẽ trọng tài Cuneyt Cakir đã “thiên vị, lúng túng” sau trận thua tại bán kết của đội nhà trước Croatia.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhiều fan tam sư còn kêu gọi FIFA mở cuộc điều tra về cái gọi là “sự đáng hổ thẹn của thể thao”. Ông Cuneyt Cakir chủ yếu bị buộc tội đã cho các cầu thủ Croatia hưởng đá phạt trong khi không đưa ra những sự trừng phạt tương tự khi đội bóng Đông Âu rõ ràng đã phạm lỗi. Ở tình huống đá cao chân ghi bàn của Perisic nhưng trọng tài đã không bắt lỗi.