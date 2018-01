Cuộc tái ngộ của Công Vinh và thầy cũ Miura

Ngay ở buổi ra mắt sáng 5-1, ông thầy người Nhật đã khiêm tốn tự chọn tốp 5 cho đội bóng và nếu cờ đến tay mới phất vào tốp 3 V-League 2018.



HLV Miura từng là thầy cũ của Công Vinh trên đội tuyển quốc gia hồi AFF Cup 2014 và một năm sau, ông dừng cuộc chơi với bóng đá Việt Nam khi chỉ về hạng ba SEA Games 2015. Thêm một năm nữa, Công Vinh giải nghệ sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016.

Thế rồi hơn một năm sau, chỉ với một cuộc điện thoại của Công Vinh cho ông thầy Nhật cách đây vài tuần, cả hai tái ngộ với quyết tâm tái thiết CLB TP.HCM trở thành một thế lực ở V-League.

Công Vinh tự cảm thấy hiểu và tin thầy Miura rất nhiều. Còn ông thầy Nhật cũng không ngần ngại về CLB dưới sự sắp xếp của trò cũ trong vai trò quản lý mới. Họ hiểu ý nhau cả trong chọn lựa nhân sự cho đội bóng ở mùa mới. Như tiết lộ của Công Vinh là việc anh thanh lý hợp đồng 13 cầu thủ và mua về bảy gương mặt mới đều có sự bàn bạc với thầy cũ qua điện thoại hoặc email.



HLV Miura và các tân binh của TP.HCM trong lễ ra mắt HLV trưởng. Ảnh: CCT

Sau khi chia tay các đội tuyển Việt Nam, ông Miura trở về Nhật làm công việc bình luận viên truyền hình quen thuộc. Tuy nhiên, ông vẫn rất tự tin sẽ tạo một làn gió mới cho bóng đá TP.HCM bằng một lối chơi cống hiến.



Không thể dám chắc HLV Miura có thành công như đồng nghiệp ngoại Calisto nhanh chóng gặt hái hai chức vô địch V-League khi nắm Long An. Bởi ông thầy Nhật cần nhiều thời gian hơn ông tưởng, về sự am hiểu V-League, quyền tự quyết về mọi thứ và sức ép thay đổi sự nhìn nhận của nhiều giới từ thời ông nắm các đội tuyển quốc gia so với cấp CLB. Ông Miura không có nhiều cầu thủ giỏi trong tay và không chọn lựa, không có nhiều ưu ái ở CLB như lúc dẫn dắt tuyển. Ông thầy hiền lành người Nhật tự gia giảm sức ép cho mình với đánh giá không gặp vấn đề gì khi dẫn dắt cầu thủ cấp CLB nhờ kinh nghiệm dày dạn. Chỉ lo cho ông về đặc thù của V-League không hề giống với sự chuyên nghiệp ở giải đấu quê hương ông.

Trong buổi giới thiệu thầy mới, HLV thể lực mới và cầu thủ mới, Công Vinh cũng tranh thủ vẽ lên những viễn cảnh của bóng đá TP.HCM sẽ trở thành đầu tàu trên cả nước. Cựu tuyển thủ này mong muốn CLB chuyên nghiệp nhất, bài bản nhất, chơi đẹp nhất với hàng loạt dự tính xây dựng hình ảnh, mở học viện bóng đá, có sân riêng…

Công Vinh hứa hẹn sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyên môn của thầy cũ Miura và hết mình hỗ trợ ông nhưng vẫn nhắc khéo nếu ông không hoàn thành nhiệm vụ thì chia tay là chuyện bình thường.

Mong cho cuộc tái ngộ của HLV Miura và trò cũ Công Vinh đi trọn vẹn không chỉ hai năm như hợp đồng!