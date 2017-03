Đã lo khủng bố lại còn phải chống hooligan

Bất kể nhà chức trách Pháp đã sàng lọc rất kỹ danh sách các hooligan Anh và ngăn ngay từ biên giới Anh-Pháp nhưng sự cẩn trọng đấy vẫn chẳng hề hấn gì đối với các hooligan đội lốt khách du lịch và có 1.001 cách để nhập cư vào Pháp gây rối.

Khi chưa diễn ra trận đầu tiên của đội tuyển Anh và cả thế giới đang chăm chú đến lễ khai mạc cùng trận chủ nhà Pháp và Romania thì các hooligan Anh quá khích đã xuống đường gây rối, tấn công lực lượng cảnh sát lẫn người dân địa phương và cả các cổ động viên Nga. Hầu hết hooligan này đều say bí tỉ và đập phá tất cả những gì tại những nơi họ đi qua gây nên một vụ hỗn chiến kinh hoàng.





Hooligan Anh quậy phá tấn công cả lực lượng an ninh, người dân địa phương và cổ động viên Nga. Ảnh: GETTY IMAGES

Tờ Daily Mail đã nhận định: “Bạo lực bùng phát ngay trước giờ khai mạc Euro 2016. Dù chỉ hơn 100 hooligan Anh nhưng những gì họ gây ra thật kinh khủng. Đấy thực sự là cuộc hỗn chiến khi nhóm hooligan đã tấn công người dân địa phương lẫn các cổ động viên Nga và cả lực lượng an ninh… Sự cố và bạo lực đấy đã diễn ra trên đường phố xung quanh khu vực Vieux Port của TP Marseille nơi đội tuyển Anh đá trận khai mạc... Tình thế buộc lực lượng an ninh của Pháp phải can thiệp, thậm chí là dùng đến lưu đạn cay và vũ lực để trấn áp nhóm hooligan…”.

Điều đáng lo nơi lực lượng an ninh và nhà chức trách Pháp chính là trận đấu Anh-Nga trước đó đã được cảnh báo là mục tiêu khủng bố khiến các bộ phận làm nhiệm vụ tại Pháp đau đầu với nhiều hình thức chống bao gồm cả khủng bố lẫn hooligan.