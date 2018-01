Đón 5 cầu thủ U23 Việt Nam về quảng trường Hồ Chí Minh

Người dân Nghệ An diễu hành quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) sau trậm chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan.

Các cầu thủ của U-23 Việt Nam này gồm Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng, thủ môn dự bị Nguyễn Văn Hoàng (cùng quê Nghệ An) và cầu thủ Bùi Tiến Dũng (quê Hà Tĩnh).

Theo ban tổ chức chương trình vinh danh cầu thủ U23 Việt Nam người Nghệ An, do lo ngại người dân đến quá đông, Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An không đủ chỗ ngồi nên đã quyết định chuyển địa điểm vinh danh từ Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An sang Quảng trường Hồ Chí Minh nhằm phục vụ đông đảo người hâm mộ một cách tốt nhất.

Sau khi lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và người thân, người dân đón và tặng hoa các cầu thủ tại sân bay Vinh , hội cổ động viên, người hâm mộ sẽ tổ chức cho các cầu thủ diễu hành dọc đại lộ Lênin và đường Trường Thi (TP Vinh).



Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh.

Tại buổi lễ vinh danh lúc 20 giờ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường sẽ tặng hoa và tặng bằng khen cho các cầu thủ quê Nghệ An. Đồng thời tỉnh Nghệ An sẽ trao phần thưởng cho mỗi cầu thủ.



Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết dự kiến lễ gặp mặt và trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hậu vệ Bùi Tiến Dũng (quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều 31-1 tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện Hội Cổ động viên SLNA và rất đông người dân đang tập trung ở Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An và Quảng trường Hồ Chí Minh để đi đón các cầu thủ.