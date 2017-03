Nhà vô địch thế giới bị phạt vì chơi... bắt Pokemon

Hóa đơn tiền phạt 5.000 USD được gửi ngay đến chiếc thoại thông minh của Uchimura từ một công ty tại Nhật. Pokemon Go đang là cơn sốt trên thế giới và tại Olympic Rio, các VĐV cũng đang lén tải game này về chơi bất hợp pháp.





Dù sáu lần vô địch toàn năng thế giới nhưng Uchimura vẫn bị con quái vật Pokemon... đánh bại.

Uchimura có biệt danh “Super Mura”, người đang nắm giữ kỷ lục với sáu danh hiệu vô địch toàn năng TDDC thế giới. Khi Uchimura đến Sao Paulo, anh đã tải trò chơi Pokemon Go về máy để giải trí.

Đáng nói là trong lúc đội đang tập luyện, Uchimura lại... lên "cơn nghiện", cầm máy ra chơi và bị trò chơi “thôi miên” ngay. Uchimura tập trung chơi đến nỗi anh di chuyển ra cả những khoảng trống sân tập để... bắt Pokemon.



Hành động này của nhà vô địch đã vi phạm và bị phạt ngay lập tức. Lý do Uchimura bị phạt là vì trò chơi Pokemon Go chưa được công nhận tại Brazil. Việc ai đó vi phạm sẽ bị phát hiện ngay. Nhiều khả năng Uchimura còn bị phạt tiếp từ đoàn thể thao Nhật vì đoàn này đã cấm VĐV của mình chơi Pokemon Go.

Uchimura đã đề xuất công ty trừ tiền phạt cho anh vào hóa đơn nạp vào điện thoại mỗi ngày 30 USD. Chàng VĐV trẻ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Đồng đội Kenzo mô tả: “Khi ăn cơm, nhìn Uchimura như kẻ chết rồi, anh ấy hoàn toàn suy sụp”.