Những tấm lòng đối với nhà báo Minh Hùng qua trận đấu gây quỹ từ thiện

Đó thực sự là một buổi gặp gỡ đầy lòng nhân ái và thật ấm lòng với những tình cảm mà nhiều người trong đó có cả những người rất xa lạ đến và góp phần chia sẻ với nỗi đau của nhà báo Minh Hùng.

Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả thành viên đã hết lòng ủng hộ cho anh Minh Hùng và hy vọng với những tình cảm cao quý đấy sẽ giúp anh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để sớm trở lại với đời thường.

Danh sách đóng góp cho nhà báo MINH HÙNG

1. LĐBĐ TP.HCM: 3.000.000 2. Ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM: 2.000.000 3. Ông Trần Văn Phổ - Giám đốc Công ty Bảo vệ Kiên Long: 10.000.000 4. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF: 10.000.000 5. Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa - Sanest: 10.000.000 6. Công ty Châu Bảo Uyên: 10.000.000 7. Ông Nguyễn Thế Tân - Công ty Trà Tâm Lan: 5.000.000 8. Công ty Thái Nam Sơn: 3.000.000 9. Đội Bóng đá CLB Doanh nhân Sài Gòn: 20.000.000 10. CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai: 20.000.000 11. Báo Công An TP.HCM: 15.000.000 12. Cựu tuyển thủ Trần Công Minh: 500.000 13. Cựu HLV đội tuyển VN Vũ Tiến Thành: 500.000 14. Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa - Phó phòng Hành chính Quản trị, TT TDTT quận 1: 1.000.000 15. Ông Thiện Tâm - báo Thể Thao TP.HCM: 500.000 16. Ông Phan Hồng - báo Bóng Đá: 500.000 17. Ông Huỳnh Nam - báo Sài Gòn Giải Phóng: 200.000 18. Thủ môn Kiều Trinh - Đội tuyển Bóng đá nữ VN: 500.000 19. Tập thể báo Sài Gòn Giải Phóng: 1.000.000 20. Văn phòng Đại diện báo Sài Gòn Giải Phóng tại Hà Nội: 1.000.000 21. Ông Dương Vũ Lâm - Phó Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á: 1.000.000 22. Bà Cẩm Tú - Ban Thể dục Thể thao HTV: 500.000 23. Cựu tuyển thủ Việt Nam Đoàn Thị Kim Chi - HLV Bóng đá nữ TP.HCM: 500.000 24. Ông Mai Bá Dũng: 2.000.000 25. Chú Mười Hồng - Cà phê Ân Nam: 500.000 26. Các cựu tuyển thủ Minh Chiến, Hữu Đang, Liêm Thanh, Minh Cường: 2.000.000 27. Đạo diễn Minh Dofilm: 500.000 28. Tuyển thủ Trần Thị Kim Hồng: 500.000 29. Ông Võ Lê Minh - Lớp Bóng đá khóa 9 ĐH TDTT: 300.000 30. Chị Hai, chị Ngọc Oanh, Quỳnh Hương, Chính, Thùy Vân: 600.000 31. Các mạnh thường quân: 2.900.000 32. Ông Nguyễn Minh Hoàng - GĐ TT TDTT Phan Đình Phùng: 2.000.000 33. Thầy Luân, Cô Hậu - Trường Năng khiếu TDTT TP.HCM: 500.000 34. CLB Bóng đá Becamex Bình Dương: 5.000.000 35. Ông Văn Quang - Nguyên Phó ban Kinh tế báo Sài Gòn Giải Phóng: 1.000.000 36. Ông Dương Trọng Dật - Nguyên TBT báo Sài Gòn Giải Phóng: 5.000.000 37. Ông Thi - Trọng Tài bóng đá NVH Thanh Niên: 2.000.000 38. Ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch CLB Doanh nhân Sài Gòn: 5.000.000 39. Ông Trịnh Viết Hà - Chủ nhiệm Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ: 5.000.000 40. CLB Phóng viên Thể thao TP.HCM: 5.000.000 41. Trung tâm Truyền thông báo Sài Gòn Giải Phóng: 2.000.000 42. Thủ môn Bùi Tấn Trường: 2.000.000 43. Ông Quang Minh - Phóng viên VTC New: 500.000 44. Bà Thùy Vân - Ban TDTT HTV: 2.000.000 45. Gia đình anh Hùng, Phạm Duy Luân: 400.000 46. Trung tâm TDTT Dưới nước Yết Kiêu: 3.000.000 47. Ông Nguyễn Trung - CLB Lam Sơn, quận 5: 1.000.000 48. Ông Trần Văn Mui - Nguyên Phó GĐ Sở VH-TT&DL TP.HCM: 1.000.000 49. Chuyên gia Bóng đá Đoàn Minh Xương: 1.000.000 50. Bác Luật - Đa Kao: 2.000.000 51. Các mạnh thường quân: 1.800.000 52. Ông Quốc Bảo - HTV: 300.000 53. Ông Phạm Tấn Lời: 1.000.000 54. Ông Mai Nguyễn - Singha Việt Nam: 1.000.000 55. Ông Quang Nhật - Thông tấn xã Việt Nam: 300.000 56. Ông Phạm Huy Hưng: 500.000 57. Ông Quốc Huy - VTC3: 500.000 58. Ông Hoàng Đô: 500.000 59. Ông Ngọc Khoa - AGV: 500.000 60. Ông Hoàng Lâm - HTV: 500.000 61. Các mạnh thường quân: 550.000 62. Ông Hoài Lê - báo Tuổi Trẻ: 2.000.000 63. Bạn chú Minh Hùng: 2.000.000 64. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Công ty Du lịch Vietravel: 10.000.000 65. Hà Khánh - VOV: 200.000 66. Nhà Báo Minh Phong - Khương Hồng Minh: 1.000.000 67. Mạnh thường quân: 100.000 68. Võ sư lương y Lưu Phước Thành: 4.200.000 69. Ca sĩ Khánh Loan: 1.000.000 70. MC Xuân Hiếu: 500.000 71. MC Ngọc Trâm: 1.000.000 72. Vân Anh: 500.000 73. Đạo diễn Lê Văn Thảo: 2.000.000 74. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 1.000.000 75. Phóng viên Công Phán - VOH: 200.000 76. Phóng viên Trần Tử Vinh - báo Công An TP.HCM: 5.000.000 77. Chị Hà Vân: 1.000.000 78. Ông Nguyễn Nhật - báo Sài Gòn Giải Phóng: 1.000.000 79. Ông Võ Tường Cẩn - Doanh nghiệp Tường Nghiêm TP Nha Trang: 10.000.000 80. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan: 1.000.000 81. Bà Nguyễn Lê Yến Thy - báo Pháp Luật TP.HCM: 1.000.000 82. Bà Vũ Thị Yến - báo Sài Gòn Tiếp Thị: 300.000 83. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Lớp Bóng chuyền khóa 9 ĐH TDTT: 1.000.000 84. Ông Trung Khiêm - HTV: 100.000 85. Ông Đỗ Tuấn - báo Bóng Đá: 1.000.000 86. Ông Trần Trung Sơn - báo Công An TP.HCM: 1.000.000 87. Ông Nguyễn Hữu Bàng - VPF: 1.000.000 88. Ông Văn Thành Hiếu - Công ty Thành Phát: 5.000.000 89. Bà Kim Châu - Công ty Dentsu: 2.000.000 90. Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM: 2.000.000 91. Xoan Võ - Hội Đồng Tâm: 1.000.000 92. Đấu giá Quả bóng - ông Minh Dofilm: 8.000.000 93. Đấu giá Cúp Fair Play - Trung tâm TDTT quận 1: 10.000.000 94. Đấu giá Áo đỏ có chữ ký đội tuyển VN dự Tiger Cup 1998 - bà Huỳnh Trang Nhi - doanh nhân Singapore: 19.000.000 95. Đấu giá áo Lê Công Vinh - ông Phạm Duy Lân: 12.000.000 96. Kênh Bóng đá TV Thể thao: 5.000.000 97. Một mạnh thường quân: 1.000.000 98. CLB Phóng viên Thể thao Đà Nẵng: 8.600.000 99. Phóng viên Đỗ Phương: 1.000.000 100. Ông Tự Trung - báo Tuổi Trẻ: 1.000.000. 101. Văn phòng đại diện phía Nam LĐBĐ Việt Nam: 5.000.000. Tổng cộng: 307.550.000 và 102. Ông Thanh Hải - NutiFood: 500 USD.