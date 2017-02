Ông Sự và duyên nợ với HA Gia Lai

Các trận đấu muộn khác vòng 6 Toyota V-League • Than Quảng Ninh - SL Nghệ An (BĐTV trực tiếp 17 giờ): Chủ sân Cẩm Phả vừa có chiến thắng giải hạn trên sân khách Sanna Khánh Hòa nên rất nóng lòng nối dài niềm vui có 3 điểm. Thầy trò Phan Thanh Hùng có lực lượng mạnh hơn SL Nghệ An lẫn ưu thế sân nhà sẽ không bỏ lỡ thời cơ tìm một trận thắng. • TP.HCM - Long An (HTV Thể thao trực tiếp 17 giờ 30): Những vụ lùm xùm của TP.HCM không rõ vô tình hay hữu ý giúp họ “nổi tiếng” nhưng tiếc là không phục vụ cho lợi ích chuyên môn. 3/5 trận thua đã đẩy TP.HCM rơi xuống áp chót bảng xếp hạng và điểm yếu nhất của họ chính là các chân sút chưa biết ghi bàn. Đá trên sân nhà Thống Nhất không phải là lợi thế rõ rệt của TP.HCM và khả năng họ mất điểm trước Long An cũng là điều dễ hiểu.