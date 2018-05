Thủ môn Loris Karius bị dọa giết, cảnh sát vào cuộc điều tra

Thủ môn người Đức của Liverpool đã khai báo với cảnh sát cùng việc thông báo với fan Liverpool là anh đang bị những kẻ quá khích nào đó dọa giết, sau đêm thảm họa Liverpool thua Real 1-3.

Cùng với lời dọa giết thì còn có những hình ảnh bạo lực gửi đến Loris



Cảnh sát đã chính thức tiến hành cuộc điều tra việc thủ thành của Liverpool bị dọa giết.



Loris Karius nói: “Tôi đã hạ… hết mình xuống xin lỗi người hâm mộ, fan Liverpool. Tôi đã có một đêm mất ngủ vì cảm giác tội đồ gây ra thảm họa cho đội bằng những lỗi lầm dẫn đến 2 trong 3 bàn thua của Liverpool. Từ khi rời Kiev đến thời điểm này tôi không sao chợp mắt được vì cảm giác tội lỗi và tôi cũng đang bị đe dọa tính mạng”.

Sau đêm chung kết đến giờ Loris không ngủ được



Loris cũng cảm thấy chưa đủ nghị lực để trở lại CLB với một tinh thần bình thường. Loris nhận được sự đồng cảm của ông thầy đồng hương Klopp, nhiều fan nhưng bên cạnh đó cũng đang đối mặt với những nỗi bất an, trong đó có việc dọa bị giết.



Cảnh sát vùng Merseyside đã chính thức điều tra vụ những tin nhắn dọa giết được gửi đến thủ thành The Kop. Ngoài lực lượng an ninh mạng, cảnh sát IT truy tìm nguồn tin nhắn đe dọa tính mạng của Loris thì cơ quan điều tra còn tung lực lượng tìm kiếm.

Dù đã công khai xin lỗi CLB và toàn thể người hâm mộ Liverpool sau hai sai lầm chết người của mình trong trận chung kết Champions League Liverpool thua Real Madrid 1-3 nhưng dường như Karius vẫn chưa được yên thân.