Mạng xã hội và đòn bẩn trước cuộc đua đại hội VFF

Nhà báo Minh Hải là người từng gắn bó với bóng đá Việt Nam từ khi làm PV VNExpress đến báo Bóng Đá (cơ quan ngôn luận của VFF), sang đến kênh Bóng đá TV…

Nhà báo Minh Hải cũng là người “đeo” rất sát vụ mua bán độ ở Bacolod, Philippines năm 2005 nhờ mối quan hệ thân thiết với các tuyển thủ Việt Nam. Lần đấy khi về nước anh cũng bị cơ quan điều tra mời lên với tư cách nhân chứng nhưng ác thay anh lại bị một số cơ quan truyền thông nói rằng anh sắp bị bắt vì liên quan đến vụ mua bán độ đấy (Pháp Luật TP.HCM số xuân 2006 đã đề cập rất chi tiết về vụ việc này).

Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng đã từ chức (ảnh lớn) và Phó ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền. Ảnh: CTV



Nhà báo Minh Hải rất nổi tiếng với Vlog Minh Hải được nhiều người theo dõi và xem đấy như một kênh thông tin rất đáng quan tâm bởi đi thẳng vào từng ngóc ngách của bóng đá Việt Nam cả những mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Với Vlog Minh Hải số vừa qua mang chủ đề chính là “Ghi âm - Mua dâm và đòn bẩn kinh điển của bóng đá Việt Nam”, nhà báo Minh Hải đã báo động những đòn bẩn kiểu triệt hạ đến thân bại danh liệt và thậm chí là có yếu tố hình sự, có kiểu hăm dọa mang tính xã hội đen trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Chính nhà báo Minh Hải khẳng định rằng trước “nghi an mua dâm” mà Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ “nhận đủ” khi vào TP.HCM thăm đồng đội cũ từ thời trong quân ngũ, chính nhà báo Minh Hải đã cảnh báo cho ông Gụ việc phải cẩn thận vì có thể bị đòn bẩn từ những kẻ thù giấu mặt của ông.

Vụ việc của ông Gụ được giới bóng đá khẳng định là “đòn đánh dưới thắt lưng” để hạ knock out đối thủ nhanh nhất do ông Gụ là cái gai của nhiều người trong ngôi nhà bóng đá bởi những phản biện mạnh, thật và đúng với những người đang điều hành bóng đá. Phân tích của nhà báo Minh Hải khẳng định rằng nếu không phải là đòn bẩn thì làm gì có vụ mới bị kiểm tra hành chính ở khách sạn, lập tức có hình ảnh ông Gụ được đưa lên mạng như tội phạm và tất cả diễn ra nhanh như điện trong khi bộ phận làm nhiệm vụ (công an) còn đang thụ lý hồ sơ và các thủ tục cần thiết.

Hy vọng những lá phiếu ở Đại hội khóa VIII sẽ có sự thay đổi bởi trách nhiệm tìm người tài chứ không lặp lại chuyện vận động hành lang và đấu đá. Ảnh: QUANG THẮNG



Đòn bẩn và mưu kế hèn hạ trong ngôi nhà VFF cũng được nhà báo Minh Hải thể hiện từ vụ ghi âm và cài đối thủ của mình vào bẫy rồi dùng mạng xã hội, dùng truyền thông để hạ gục đối thủ. Và nguy hiểm nhất chính là đại hội VFF khóa VIII chưa diễn ra nhưng cái gọi là “ra đòn quá độc, quá hạ lưu và quá dã man” mà nhà báo Minh Hải đề cập đang khiến ngôi nhà bóng đá Việt Nam bẩn đi rất nhiều. Điều mà sau hình ảnh quá đẹp đầy tình người và hạnh phúc mà thầy trò HLV Park Hang-seo mang lại cho người hâm mộ cả nước thì đáng lẽ ra những nhà làm bóng đá phải thận trọng cùng nâng tầm để ngôi nhà đấy đẹp hơn. Đằng này họ lại bất chấp tất cả những thủ đoạn để “giết” nhau.

Được phép của nhà báo Minh Hải, chúng tôi xin đăng lại toàn bộ Vlog Minh Hải với chủ đề “Ghi âm - Mua dâm và đòn bẩn kinh điển của bóng đá Việt Nam”.