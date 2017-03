Vụ bể show gala trao cúp ở Lạch Tray

Giới bóng đá nói vui là “Lạch Tray thất thủ” sau khi giàn giáo, sân khấu và “công trình tập thể” xếp hình đỏ rực trên mặt sân đã được tập công phu từ nhiều ngày trước. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên (CĐV) vẫn ấm ức về việc UBND TP Hải Phòng ban hành công văn dừng toàn bộ gala trao cúp.

Những ý tưởng “điên rồ” sau đêm ngậm ngùi ở Lạch Tray

Sức chứa sân Lạch Tray chỉ hơn 20.000 khán giả một tí nhưng bộ phận thống kê đã ước tính trận vòng cuối V-League ngày 18-9 Lạch Tray đã xấp xỉ 30.000 khán giả. Một con số kỷ lục giống như trận chung kết SEA Games 22 - 2003 mà đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch. Một trận đấu mà những nhà tổ chức để sẵn chiếc cúp (một trong bốn cúp vô địch chuẩn bị đặt tại bốn sân) và sẽ trao nếu Hải Phòng vô địch.

Đêm đấy Hải Phòng “làm gỏi” SL Nghệ An như một võ sĩ hạng nặng tìm cách hạ knock out chàng võ sĩ hạng ruồi. Trong cái thế đối thủ chỉ biết chống cự và “nhũn” như thế, các CĐV Hải Phòng say sưa cổ vũ với hy vọng ở Hàng Đẫy, Thanh Hóa đá cho chính mình hoặc nếu có thua Hà Nội T&T thì cũng thua ít.

Các CĐV Hải Phòng vô tư cổ vũ và không nghĩ rằng nếu ở Lạch Tray tỉ số cao để rượt đuổi bàn thắng và nếu SL Nghệ An “nhũn” được thì ở Hàng Đẫy, đối thủ của Hà Nội T&T cũng biết “nhũn”. Và trong khi CĐV Hải Phòng mong thêm một bàn thắng nữa vào lưới SL Nghệ An khi tỉ số đang là 3-0 thì sân Hàng Đẫy, Gonzalo ung dung bật cao đánh đầu ấn định tỉ số ở phút 90+3 đã dập tắt sự cổ vũ ngây thơ và hồn nhiên của CĐV Hải Phòng.

CĐV Hải Phòng rơi nước mắt vì chỉ thua Hà Nội T&T hai bàn (cùng 50 điểm) trong khi các cầu thủ Hải Phòng thì đã khóc từ vài lượt đấu trước sau trận thua Cần Thơ tại Hậu Giang. Điều này khẳng định cầu thủ tính nhanh hơn CĐV rất nhiều.

Trong đêm ngậm ngùi ở Lạch Tray đấy, các cầu thủ Hải Phòng đã được đón nhận rất nhiều. Một lễ trao huy chương bạc giữa một rừng áo đỏ xấp xỉ 30.000 khán giả và sau đó là cảnh hàng ngàn người vượt rào xuống sân tung hô các cầu thủ của mình như những nhà vô địch.

Rồi cũng từ đêm ngậm ngùi, tiếc nuối đấy, các CĐV Hải Phòng đã hình thành ý tưởng táo bạo đó là làm thế nào tổ chức một gala hoành tráng ngay tại Lạch Tray để mừng những nhà vô địch của lòng mình. Những cái đầu táo bạo gặp nhau rồi nhân lên và chỉ 1-2 ngày sau, ý tưởng nối ý tưởng hình thành buổi gala với màn trao cúp có một không hai đó là thuê máy bay trực thăng chở chiếc cúp đặt mua từ Ý hạ cánh xuống Lạch Tray và trao cho đội bóng nhà.





Một ngày trước “lệnh đóng cửa” sân Lạch Tray chuẩn bị giàn giáo và sân khấu cho gala đón cúp. Ảnh: FB







Cuối cùng thì các CĐV Hải Phòng cũng đón được cúp nhưng không có thành viên nào của CLB Bóng đá Hải Phòng lẫn cầu thủ tham dự. Ảnh: BÁO AN NINH THỦ ĐÔ

Bể show vì CLB Bóng đá Hải Phòng không đồng hành với CĐV?

Cho đến chiều 28-9, tức 24 giờ trước ngày diễn ra gala như kế hoạch đã được UBND TP Hải Phòng đồng thuận, mọi công tác ở sân Lạch Tray vẫn tiến hành theo đúng trình tự. Các nghệ sĩ, ca sĩ gốc Hải Phòng cũng được mời về và thông báo sẽ chuẩn bị nhiều tiết mục bất ngờ. Riêng phần máy bay chở cúp lượn ba vòng sân Lạch Tray và hạ cánh giữa sân thì đã được Bộ Quốc phòng duyệt... Các CĐV Hải Phòng cũng đã thông báo với nhau đến sân. Đội xếp hình, các thùng tiền quyên góp cho mục đích từ thiện cũng được chuẩn bị. Cùng lúc giàn giáo ở giữa sân và sân khấu phục vụ gala cũng đã được dựng... Thế nhưng sáng 29-9 thì UBND TP Hải Phòng đã chuyển một công văn có đóng dấu hỏa tốc gửi các bộ phận liên quan với quyết định dừng hoạt động gala tổ chức trao cúp trong sân Lạch Tray vì lý do an ninh không đảm bảo theo đề nghị của Công an TP Hải Phòng.

Nhiều CĐV Hải Phòng vừa nghe thông tin trên đã vội lên mạng xã hội mắng bầu Hiển “can thiệp” vì không muốn gala trên tổ chức do sợ mất mặt chức vô địch của Hà Nội T&T. Thực tế thì ông bầu này cần gì phải can thiệp bởi giá trị hai chiếc cúp khác nhau, hơn nữa ông còn phải lo chiếc cúp quốc gia mà Hà Nội T&T còn thiếu... Lại cũng có những suy đoán rằng những thành viên không phải là người Hải Phòng đã không vì bóng đá Hải Phòng.

Thực chất thì quyết định dừng gala trao cúp trong sân Lạch Tray là đúng. Bởi theo trình bày từ phía Công an TP Hải Phòng với UBND TP Hải Phòng thì có hàng loạt điểm không đảm bảo trong buổi lễ được các CĐV tổ chức quá quy mô. Nguy hiểm nhất là phần máy bay trực thăng hạ cánh xuống giữa sân nhưng phần đảm bảo bên trong sân thì còn quá nhiều bất cập.

Cũng cần trở lại với công văn chấp thuận trước đó từ phía UBND TP Hải Phòng đó là cho phép thực hiện gala, giao CLB Bóng đá Hải Phòng thực hiện nhưng phải đảm bảo công tác an ninh, an toàn...

Và vấn đề nằm ở chỗ CLB Bóng đá Hải Phòng đã không có những động thái cần thiết để thực hiện gala do các CĐV tổ chức quy mô để tôn vinh các cầu thủ Hải Phòng và đội bóng Hải Phòng. Những động thái tiếp theo để thực hiện công văn cho phép của UBND TP Hải Phòng đã không được chính CLB Bóng đá Hải Phòng đồng hành với người hâm mộ đất cảng thực hiện.

Cũng có thông tin cho biết khi nghe nói chi tiết của buổi gala do các CĐV tự tổ chức quá lớn, quá quy mô cho đội bóng của mình thì chính những nhà lãnh đạo đội bóng Hải Phòng lại thấy sợ. Sợ với chính “món quà cao quý” cùng danh hiệu mà các CĐV dành tặng cho mình lại cũng là trách nhiệm vô cùng lớn ở mùa 2017.

Đấy lại là phần chìm của một nền bóng đá mà Pháp Luật TP.HCM hẹn độc giả tại những phóng sự - chuyên đề nhiều kỳ bắt đầu từ số ra ngày 4-10.