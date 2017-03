Ba điều cần lưu ý khi vay tiêu dùng

Không ít khách hàng từng than rằng mình bị mắc bẫy khi vay tiêu dùng vì công ty tài chính (CTTC) không tư vấn rõ ràng. Tuy nhiên, cũng không ít khách hàng thừa nhận do không đọc kỹ hợp đồng trước khi ký. Vậy làm sao để vay tiêu dùng một cách an toàn? Dưới đây là những lưu ý cho người đi vay trước khi đặt bút ký hợp đồng vay tiêu dùng.





Xem xét kỹ lãi suất và các khoản phí



Theo các chuyên gia, thông thường khách hàng đều bị thu hút bởi các chương trình ưu đãi hấp dẫn của các ngân hàng, CTTC. Tuy nhiên, dù ở bất cứ thời điểm nào người đi vay cần hỏi câu đầu tiên: Lãi suất được tính theo dư nợ giảm dần hay dư nợ ban đầu, thời gian ưu đãi kéo dài trong bao lâu.

Nhiều ngân hàng thường niêm yết lãi suất tính theo dư nợ ban đầu để thu hút khách hàng. Thông thường lãi suất tính theo dư nợ ban đầu sẽ thấp hơn so với dư nợ giảm dần. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền phải trả theo tháng đối với cả hai cách đều như nhau. Người đi vay nên yêu cầu đơn vị cho vay giải thích rõ cách thức tính lãi suất. Đây cũng là cách giúp người vay chủ động hơn trong kế hoạch trả nợ. Đặc biệt, nên dành thêm thời gian tìm hiểu, xem xét lãi suất ở nơi khác nữa để lựa chọn.

Phí phạt trễ hoặc thanh toán trước hạn

Ngoài việc tìm hiểu về cách tính lãi suất như trên, khách hàng cần chú ý các loại phí phạt trễ hạn và phí phạt thanh toán trước hạn. Những thông tin này đều được nêu rõ trong hợp đồng và theo thông lệ quốc tế, việc thu các khoản phí phạt này là bình thường. Do vậy, người vay cần tìm hiểu kỹ những loại phí này để tránh bỡ ngỡ khi bị phạt.

Người vay cũng cần nhớ nếu không đóng phí phạt trễ hạn hay phí trả nợ trước hạn thì khoản tiền này không tự mất đi. Chúng sẽ được ghi vào lịch sử tín dụng của người vay và cập nhật trên trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Điều này có nghĩa những lần vay sau, kể cả ở những CTTC hay ngân hàng khác, người vay sẽ đối mặt với lãi suất cao hơn hoặc thủ tục phức tạp hơn. Trường hợp tệ hơn nữa là không được vay.

Cân đối ngân sách và khả năng trả nợ

Sau khi xem xét kỹ về lãi suất, khách hàng phải biết số tiền mình phải trả mỗi tháng là bao nhiêu, bao gồm tiền trả nợ gốc với lãi suất. Nên nhớ rằng thời gian vay càng ngắn thì khoản phải trả định kỳ càng cao và ngược lại. Vì vậy người vay nên chọn thời gian vay sao cho khoản phải trả không trở thành áp lực tiền bạc hằng tháng. Để tránh cảnh tay trắng khi trả xong món nợ, người vay nên cân đối giữa tiết kiệm, thu nhập, chi tiêu mỗi tháng trước khi vay. Tỉ lệ dành cho trả nợ chỉ nên chiếm tối đa 40% tổng thu nhập/tháng của một người hay một gia đình.

Hãy là người đi vay có trách nhiệm và chắc chắn rằng khoản vay phù hợp với tình hình tài chính của mình. Đặc biệt, người vay nên cân nhắc việc vay nợ để mua một món hàng phù phiếm cho sở thích nhất thời hay dành tiền để mua một món đồ có giá trị sử dụng lâu dài. Có như vậy việc đi vay và trả nợ mới trở nên thiết thực và có ý nghĩa hơn.