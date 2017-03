Giống táo mới trồng trong chậu cho nhiều trái

Sau một thời gian dài nghiên cứu, ông Nguyễn Thành Đại đã trồng thành công giống táo mới trong chậu cho nhiều trái. Khoảng hai tháng sau khi trồng, cây bắt đầu ra vài trăm hoa và đậu được nhiều trái. Tuy nhiên do cây còn nhỏ nên thời gian này người trồng cần lặt bỏ bớt trái để cây khỏe mạnh. Tính năng vượt trội của giống táo này là cây phát triển nhanh, ra trái quanh năm, trái chùm, to, khoảng 6-8 trái/kg, thịt trái giòn và ngọt hơn so với một số giống táo khác trên thị trường.



Được biết ông Đại đang trưng bày giống táo này ở triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao tại Công viên Lê Văn Tám, đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) thu hút nhiều khách tham quan. Triển lãm diễn ra từ ngày 2 đến 6-12.

Liên hệ để được tư vấn 08. 6672 0204, tư vấn kỹ thuật 0976 693 907



Cây táo trồng hơn một tháng ra rất nhiều hoa. Ảnh: TM



Trồng trong chậu hay ngoài đất giống táo này đều cho ra nhiều trái. Ảnh: TM