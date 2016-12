Hiểu đúng về màu tổng hợp dùng trong thực phẩm

Màu sắc giúp món ăn, thức uống trở nên đẹp hơn, ngon hơn, hấp dẫn hơn. Nhờ đó, ngành công nghệ màu tổng hợp dùng trong thực phẩm trên thế giới cũng phát triển để phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.



Tuy nhiên, cũng có nhiều phản ứng trái chiều về màu tổng hợp khi đưa vào thực phẩm.

Những quy định nghiêm ngặt

Không một ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của màu sắc trong việc kích thích vị giác ẩm thực. Tuy nhiên, trước quá nhiều thông tin về thực phẩm bẩn, thực phẩm trôi nổi sử dụng màu công nghiệp gây ung thư, bệnh tật… đã khiến người tiêu dùng trở nên lo ngại, e sợ khi chọn thực phẩm có màu sắc bắt mắt.



Thế giới ẩm thực trước và sau khi có màu thực phẩm.

Trong khi đó, nếu sử dụng phẩm màu tổng hợp dùng trong thực phẩm có sự kiểm định, kiểm tra nghiêm ngặt của cơ quan chức năng thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Trên thế giới đã có những công ty cung cấp màu tổng hợp chuyên sử dụng trong chế biến thực phẩm, nổi tiếng như Americolor, Wilton và Vcolor… Những màu tổng hợp dùng trong thực phẩm này được cấu tạo từ nhiều thành phần, nguyên tố tổng hợp khác nhau và đều tuân thủ nguyên tắc: Có chất ít gây độc hại, dễ đào thải khỏi cơ thể người và không bị biến chất, phân hủy trong quá trình chế biến, không lẫn các tạp chất độc hại... mới được sử dụng trong chế biến thực phẩm. Cùng với đó, dựa trên các công trình nghiên cứu khoa học, khảo sát về độc tính cấp, độc tính trường diễn, sự phân hủy của các chất, độ tinh khiết... mà các nước trên thế giới đã đưa ra danh sách các chất được phép sử dụng làm phụ gia trong quá trình chế biến thực phẩm.



Trong “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm” của Bộ Y tế quy định 21 chất: 11 phẩm màu tự nhiên, 10 phẩm màu tổng hợp được phép sử dụng làm phẩm màu dùng trong thực phẩm.

An toàn cho người dùng



Tại Việt Nam, cũng có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có sử dụng màu tổng hợp trong quy trình sản xuất của mình và được kiểm tra về an toàn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng theo chuẩn quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Bộ Y tế. Đơn cử như Sting hương dâu tây đỏ của Tập đoàn Suntory PepsiCo (SPVB) đã đưa ra chứng nhận màu tổng hợp dùng trong thực phẩm có trong công thức sản xuất Sting là an toàn. Đó là màu tổng hợp Allured 129. Màu tổng hợp này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công bố là an toàn, được sử dụng từ năm 1971 và đang được dùng rộng rãi trong các sản phẩm chất lượng trên toàn thế giới.



Màu tổng hợp sử dụng trong Sting được FDA - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ công bố an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Màu tổng hợp dùng trong thực phẩm thật ra không 100% độc hại như bạn từng nghĩ. Và quan trọng là khi chọn bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường có sử dụng màu thực phẩm, là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy xem xét về chứng nhận an toàn của màu thực phẩm có đạt chuẩn của Bộ Y tế hay có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về thực phẩm, dược phẩm uy tín trên thế giới hay không.