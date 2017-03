Ngân hàng NCB nhận hai giải thưởng quốc tế

NCB không ngừng đổi mới, cung cấp các giải pháp tư vấn tài chính phù hợp cho khách hàng.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được Global Banking & Finance Review (Anh) và International Finance Magazine (Anh) - hai tạp chí tài chính ngân hàng uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tư vấn tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2016” (Best Financial Advisory Bank Vietnam 2016) và “Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2016” (Best Working Place in the Banking Sector Vietnam 2016).



Trước đó, NCB đã được trao giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam năm 2015” và “Ngân hàng có văn hóa doanh nghiệp sáng tạo nhất Việt Nam năm 2015”. Giải thưởng được hội đồng của Tạp chí Global Banking & Finance Review và International Finance Magazine xem xét khắt khe và toàn diện trên nhiều tiêu chí.

Trong những năm qua, NCB đã lựa chọn triển khai mô hình kinh doanh tăng trưởng dựa trên ba chiến lược trọng tâm là hiệu quả, đột phá và gia tăng giá trị. NCB cũng là một trong những ngân hàng sớm xây dựng phòng vắt sữa để tạo điều kiện, khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và phòng tập thể dục (gym) dành cho toàn thể cán bộ, nhân viên.