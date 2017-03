Ngày hội môi trường dành cho các bé mầm non

Môi trường luôn đóng vai trò rất quan trọng. Đây là mấu chốt chủ yếu đảm bảo sự tồn vong của thiên nhiên, muông thú và xã hội loài người. Tất cả mọi hành động phá hoại môi trường vì bất cứ mục đích gì cũng không thể chấp nhận. Do vậy, nhiệm vụ của con người là bảo vệ môi trường và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.



Ngày hội là dịp để các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: NGỌC CHÂU

Khám phá thế giới tự nhiên



Nhiều người thắc mắc, ở độ tuổi nào thì chúng ta bắt đầu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em? Ý thức môi trường hình thành trên nền tảng có được từ kinh nghiệm sống và quá trình này bắt đầu từ những năm đầu đời của trẻ. Ở giai đoạn này, trẻ dành phần lớn thời gian vào các hoạt động khám phá tự nhiên, từ chậu cây nhỏ ngoài sân, chiếc xe di chuyển trên đường hay đơn giản chỉ là quét dọn nhà cửa… Do vậy, hướng dẫn, giáo dục ý thức suốt quá trình trẻ hình thành nhận thức là việc nên làm, nhất là lứa tuổi mầm non. Điều này đặt ra trọng trách cho cha mẹ, thầy cô… trong việc hỗ trợ, hướng dẫn con em mình.

Sáng 27-4, đông đảo học sinh Trường Mầm non quận Tân Bình đã hào hứng tham gia Ngày hội môi trường do Đoàn sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM phối hợp cùng Quận đoàn Tân Bình và Công ty Tetra Pak Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động diễn ra tại 24 trường mầm non thuộc quận 12, Tân Phú, Bình Thạnh, Hóc Môn… nhằm thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường của TP.

Tham gia chương trình, các bé không chỉ được giao lưu, chạm tay vào các chú hề mà còn được hòa mình vào những trò chơi vận động vui nhộn và màn múa “chú voi con” ngẫu hứng rất dễ thương. Đặc biệt là được nhận nhiều món đồ chơi rất thú vị. Đây là dịp để trẻ hiểu về tầm quan trọng của tái chế, nhất là tái chế vỏ hộp sữa - vật dụng vốn rất thân thuộc, gần gũi với các em. Cùng với đó là được học, thực hành cách xếp vỏ hộp vào bỏ vào thùng rác đúng chỗ.

Ý thức tôn trọng môi trường



Đại diện Trường Mầm non quận Tân Bình chia sẻ trẻ con bây giờ rất thông minh. Ngay từ ba tuổi chúng đã hình thành ý thức bảo vệ môi trường, ví dụ như hành vi đơn giản là biết tìm thùng để bỏ rác thay vì vứt ngoài đường: “Đối với trẻ mầm non, đây là ngày hội để lại dấu ấn trong các bé về hành vi, để bé ý thức thói quen ban đầu về bảo vệ môi trường… Đối với tuổi mầm non, trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên cũng có sự lồng ghép như ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhóm lớp cũng như trong sân trường; các hành vi biết bảo vệ cây xanh, biết bỏ rác đúng nơi quy định, vệ sinh, tiêu tiểu, không xả rác bừa bãi… Ngoài ra giáo viên cũng lồng ghép các chương trình về bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng túi nylon, nguồn nước thải…”.



Tại ngày hội, các bé được nhận nhiều phần quà và tham gia nhiều trò chơi rất thú vị. Ảnh: NGỌC CHÂU

Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non dựa trên hai cơ sở lớn. Thứ nhất, trẻ cần được phát triển ý thức tôn trọng và chăm sóc môi trường tự nhiên. Thứ hai, sự tương tác tích cực với môi trường tự nhiên là một phần quan trọng để trẻ phát triển mạnh. Sự tương tác, tiếp xúc giúp bổ sung kiến thức học tập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ.



Trẻ em luôn gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ, muông thú… như một sự khám phá thực tế. Do vậy, giáo dục môi trường trong những năm đầu nên dựa trên ý nghĩa kỳ diệu này để trẻ có thêm niềm vui và hình thành ý thức bảo vệ môi trường.