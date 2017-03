Tai biến mạch máu não: Phòng ngừa và chữa trị

Tai biến mạch máu não là do xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tắc động mạch não… hay gặp ở những bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, suy tim nặng, bệnh van tim... Những người bị ít nhiều có liên quan đến các bệnh tiểu đường, hút thuốc lá, béo phì, thừa cân, ít vận động và bị stress thường xuyên.

Nguyên nhân

Hiện tượng thường có hai thể bệnh: Xuất huyết não và nhũn não với triệu chứng lâm sàng như xuất huyết não thường khởi phát đột ngột, phần lớn hôn mê, bệnh cảnh lâm sàng nặng dễ dẫn đến tử vong (hôn mê càng sâu càng lâu tử vong càng cao). Với nhũn não thường phát bệnh từ từ, có những tiền triệu chứng ít có hôn mê, tinh thần phần lớn là tỉnh táo, chỉ có liệt nửa người, nói khó, bệnh chứng trên lâm sàng nhẹ hơn dễ hồi phục hơn. Nhưng cũng có những trường hợp huyết khí từ các nơi khác di chuyển đến não làm tắc nghẽn mạch não thì phát bệnh đột ngột và mê nặng. Nhiều trường hợp được cứu sống nhưng có thể bị tàn phế suốt đời, giảm tuổi thọ và không còn khả năng lao động, khó hòa nhập cuộc sống bình thường.

Trong cao ngựa Chu Việt có rất nhiều collagen, DHA, Omega và acid amin thiết yếu.

Phương pháp phòng ngừa

Mặc dù tai biến mạch máu não là bệnh nguy hiểm nhưng có thể giảm được nguy cơ nếu biết cách phòng ngừa. Trước hết cần thay đổi lối sống để kiểm soát bệnh, bằng cách thực hiện chế độ ăn kiêng và hoạt động thể lực nhằm giảm nguy cơ bị xơ vữa động mạch và tai biến mạch máu não. Những liệu pháp đó bao gồm: Cai thuốc lá, chế độ dinh dưỡng giàu vitamin khoáng chất, hạn chế chất béo và các thực phẩm giàu calo. Liệu pháp này nhằm làm giảm lượng lipid máu, giảm huyết áp và giảm đường máu nếu bệnh nhân bị đái tháo đường. Tăng hoạt động thể lực để cải thiện tình trạng tim mạch và các yếu tố nguy cơ tim mạch như rối loạn lipid máu, béo phì và tăng huyết áp. Bên cạnh đó, cần phòng ngừa tình trạng đông máu bằng thuốc (aspirin); điều trị rối loạn lipid máu; kiểm soát trị số huyết áp (dưới 140/90mmHg).

Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng phương pháp hỗ trợ khác bằng cách nâng cao sức đề kháng, thể trạng để phòng ngừa bệnh. Cách hữu hiệu, đơn giản và có tác dụng, được mọi người áp dụng là sử dụng các thực phẩm chức năng bồi bổ cơ thể.

Một trong những thực phẩm chức năng tốt và có tác dụng với bệnh tai biến mạch máu não là cao xương ngựa Chu Việt. Bởi trong cao xương ngựa Chu Việt ngoài các chất đặc biệt quan trọng như tiền chất Colagen, DHA, Omega thì trong cao ngựa còn có 17 loại acid amin thiết yếu giúp tăng cường dinh dưỡng, sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật. Qua đó, giúp nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe nhanh cho người suy nhược cơ thể, ăn ngủ kém, người ốm yếu; hỗ trợ điều trị người thiếu máu, huyết áp thấp, điều hòa các hoạt động sinh lý; bổ dưỡng sức khỏe cho người lao động nặng; giảm lượng mỡ máu (dạng triglyceride); giảm cân ở người béo phì do bị tiểu đường type 2; bổ sung đạm, canxi, phospho và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể… Đây là những chất có tự nhiên trong Cao ngựa Chu Việt mà chưa có sản phẩm cao ngựa nào có được.

Gần 10 năm qua, cao xương ngựa do Công ty Chu Việt sản xuất đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng nhờ Chu Việt đã đầu tư hệ thống công nghệ, kỹ thuật hiện đại nên sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm… Để mua được hàng đúng chất lượng, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp chứng nhận. Trên bao bì đều ghi rõ cụ thể thành phần, chất lượng và chứng nhận của Cục An toàn thực phẩm, một sản phẩm tốt để người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

MUA NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Để biết thêm chi tiết độc giả có thể truy cập website: www.caonguachuviet.vn . Sản phẩm được sản xuất tại Công ty CP Tài chính Đầu tư Chu Việt (gọi tắt Chu Việt). Bạn đọc quan tâm liên hệ hotline: 0907.999919 - 0937.999919 Sản phẩm có bán tại các chi nhánh: Tại TP.HCM: 33 Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình. ĐT: (08) 54491438. Tại Hà Nội: 361 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. ĐT: (04) 39726186. Tại Đà Nẵng: 39 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. ĐT: (0511) 3752239. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

NGUYỄN THÁI BÌNH