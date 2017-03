16 sự thật ít người biết về Trung Quốc

3 / 16

Trữ lượng than đá của Trung Quốc có trọng lượng bằng 575 triệu con cá voi xanh cộng lại

Với 115 tỷ tấn, dự trữ than đá đã được phát hiện của Trung Quốc lớn thứ ba thế giới. Trong khi đó, một con cá voi xanh, loại động vật lớn nhất thế giới đương đại, nặng khoảng 200 tấn. Trung Quốc chiếm 46% sản lượng than toàn cầu và 49% tiêu thụ than toàn cầu.