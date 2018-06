17 người chết, mất tích và hàng chục nhà bị cuốn trôi

Nguy cơ lũ quét cao Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000m trên khu vực vùng núi phía Bắc nước ta nên trong đêm qua (24-6) và sáng sớm nay (25-6) ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như Mường Tè (Lai Châu) 117mm, Mường Lay (Lai Châu) 87mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 77mm… Đến sáng nay, 25-6, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục tồn tại xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000m." Những ngày tiếp theo lượng mưa giảm nên mực nước các sông sẽ giảm dần, tuy nhiên do mấy ngày trước mưa lớn nên nguy cơ lũ quét ở các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ rất cao", ông Cường dự báo. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với xoáy thấp phân tích trên, từ hôm nay (25-6) đến sáng 27-6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.