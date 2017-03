30 xã bị cô lập, Bình Định cần cứu trợ khẩn cấp

Thủ tướng khen ngợi cô giáo cứu học sinh trong lũ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường (Pháp Luật TP.HCM ngày 15-12 đã thông tin). Thư viết: “Tôi rất xúc động được biết tin trong ngày 13-12, với lòng dũng cảm, trách nhiệm và tình người sâu sắc, các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp và người dân địa phương đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường. Thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo: “Thà cô chết chứ không để trò chết”. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời biểu dương, khen ngợi các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp và người dân địa phương đã tham gia cứu giúp các cháu. Tôi cũng đề nghị UBND tỉnh Phú Yên và Bộ GD&ĐT chỉ đạo rà soát trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng như trên phạm vi cả nước đối với các trường học, nhất là các trường mầm non để chủ động có các biện pháp phòng, tránh và cứu hộ, cứu nạn cần thiết, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cháu khi có thiên tai, mưa lũ lớn xảy ra”... Mọi sự đóng góp cứu trợ cho người dân tỉnh Bình Định xin vui lòng liên hệ: Ban Cứu trợ tỉnh Bình Định - Ủy ban MTTQ Việt Nam. Địa chỉ: 6 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 056.3813301. Tài khoản: 3761.0.9042566.91049; mã QHNS: 9042566, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định.