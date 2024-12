Điểm tin ANTT: Toàn cảnh vụ phóng hỏa ở Hà Nội khiến 11 người tử vong 21/12/2024 07:00

Vào lúc 23 giờ 03 ngày 18-12 , vụ phóng hỏa ở Hà Nội xảy ra đã khiến 11 người thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ phóng hoá ở Hà Nội xuất phát từ mâu thuẫn của bị can Cao Văn Hùng và nhân viên quán. Tại cơ quan công an, Cao Văn Hùng khai nhận do bực tức nên đã mua xăng đốt tầng 1 của quán cà phê. Được biết, người này từng có tiền án về tội trộm cướp tài sản. Công an thành phố đã khởi tố vụ án “Giết người” và khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng để điều tra, xử lý.