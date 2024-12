Tin nóng 19-12: Nghi phạm phóng hoả quán cà phê khiến 11 người chết đối diện mức án nào cao nhất? 19/12/2024 20:34

Trước kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng về vụ án phóng hỏa tại quán "Hát cho nhau nghe" khiến 11 người tử vong, theo Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đưa ra phân tích và nhận định pháp lý rằng, hành vi của nghi phạm vô cùng tàn nhẫn và có thể bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất.

Theo ghi nhận, hồi 23 giờ 03 phút ngày 18-12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ (Hà Nội) đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu, chữa và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.