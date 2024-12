Điểm tin ANTT: Khởi tố TikToker Mr Pips và 25 đồng phạm; Triệt phá đường dây buôn người sang Lào 14/12/2024 06:00

(PLO)- Khởi tố TikToker Mr Pips và 25 đồng phạm trong đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng; Bộ Công an triệt phá đường dây buôn người sang Lào; Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông đánh người sau va quẹt giao thông ở Quận 4; Danh tính nữ tài xế vừa lái ô tô vừa hát karaoke.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa khởi tố TikToker Mr Pips và 25 đồng phạm liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Trong đó, bị can Phó Đức Nam (tức “TikToker Mr Pips”) và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết với nhau tổ chức đường dây núp bóng công ty tư vấn tài chính, môi giới chứng khoán quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Qua quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng này có 2.661 bị hại, thu giữ hơn 5.200 tỉ đồng, bao gồm 316 tỉ đồng trong tài khoản, 246 kg vàng, 31 siêu xe, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác.

TikToker Mr Pips từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh cuộc sống xa hoa và các video dạy cách kiếm tiền. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.