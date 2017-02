3.000 tấn than trên tàu mắc cạn đe dọa biển Thừa Thiên

Ngày 17-2, Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa thể cứu hộ, trục vớt tàu hàng Nam Vỹ 39 - HP 3632 thuộc Công ty TNHH Vận tải thương mại Nam Vỹ (TP Hải Phòng) mắc cạn trên vùng biển này.



Chiếc tàu chở theo gần 3.000 tấn than mắc cạn trên vùng biển Thừa Thiên-Huế. Ảnh: V.T

Trước đó, vào ngày 16-1, chiếc tàu trên chở 2.950 tấn than cám từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng. Khi đến vùng biển Thuận An thì bị mắc cạn cách bờ biển khoảng 600 m. 9 thủy thủ trên tàu vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Thừa Thiên- Huế cùng phối hợp với bộ đội biên phòng tiếp cận hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân và tìm phương án cứu hộ chiếc tàu gặp nạn.

Sau hơn 1 tháng bị mắc cạn, tàu chở hàng này đã bị sóng biển đánh dạt, cách bờ hơn 100 m; phần thân trước của tàu gãy bị chìm dưới nước làm một lượng lớn than cám theo sóng biển trôi dạt vào bờ, gây ô nhiễm môi trường.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Nam Vỹ cho biết công ty đã liên hệ với một đơn vị ở Đà Nẵng để cứu hộ, song do những ngày qua do sóng lớn nên đơn vị này chưa tiếp cận được với tàu.