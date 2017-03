7 năm xây chưa xong 200 m cầu, còn đi thu phí ‘lụi’

Công trình đắp chiếu nhiều năm nên người dân phải đi nhờ cầu tạm. Nhân dịp này một số công nhân của đơn vị thi công lập chốt trên cầu tạm để thu từ 20.000 đến 50.000 đồng/lượt ô tô. Theo ghi nhận, chỉ trong vòng một giờ đã có hơn 20 lượt ô tô các loại qua cầu tạm nhưng không có vé hay biên lai.

Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý (BQL) dự án Giao thông 2 (Sở GTVT TP Hà Nội) cho biết dự án cầu Hòa Viên do liên danh giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long và Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Phát làm nhà thầu. Ông Lê Xuân Thọ, Phó Giám đốc BQL dự án 2, cho hay cầu tạm được nhà thầu dựng để phục vụ thi công. Trước đây, người dân hai xã lưu thông bằng cầu phao do UBND xã Hòa Chính quản lý. Năm 2014, cầu phao xuống cấp, xã đề nghị đơn vị thi công cho sử dụng cầu tạm cho người dân qua lại rồi dỡ bỏ cầu phao.





Công trình “đứng hình” nhiều năm, người dân phải đi qua cầu tạm nhưng phải nộp phí. Ảnh: TUYẾN PHAN

“Chúng tôi đã có văn bản và nhà thầu đã cam kết giao cầu tạm cho địa phương quản lý và không thu phí. Việc này chỉ là cho đi nhờ chứ nhưng quản lý thế nào thì hỏi thêm địa phương” - ông Thọ nói.

Theo văn bản này, BQL dự án khẳng định việc cho xe lưu thông nhưng thu phí sẽ gây mất an toàn và bức xúc cho người dân nên nghiêm cấm thu phí. Tuy nhiên, thực tế lại khác. “Mỗi ngày có hàng trăm lượt ô tô các loại qua cầu, trong đó có xe đi 2-3 lượt/ngày. Số tiền thu được là rất lớn nhưng không biết ai quản lý” - ông Hồ Quy Nam, một người dân sống gần cầu, thắc mắc.

Tuy vậy, trả lời phóng viên, đại diện UBND hai xã Hòa Chính và Viên An đều nói việc quản lý cầu tạm này thuộc về chủ đầu tư và nhà thầu thi công, không thuộc thẩm quyền của xã. “Cầu tạm do chủ đầu tư quản lý và họ thu hay không thu thì không thuộc thẩm quyền của địa phương. Tuy vậy, xã từng kiểm tra nhưng không có chuyện thu phí nhưng hiện giờ có thu hay không thì do bận công tác bầu cử nên chúng tôi không thể quan tâm sâu” - ông Nguyễn Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Viên An, nói.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Phát (đơn vị quản lý cầu tạm), cầu tạm chủ yếu phục vụ thi công và cho người dân trong khu vực lưu thông qua. “Chúng tôi đã nhận được phản ánh qua cầu phải đóng phí và đã quán triệt các công nhân không được thu phí. Nhưng thực tế không thể tránh khỏi anh em công nhân thu phí cho có “đồng ra, đồng vào”. Chắc họ cũng chỉ lấy 5.000-10.000 đồng. Hơn nữa, tôi nghĩ hiện chỉ vài xe qua nên cũng không đáng gì (?!)” - ông Thắng nói.