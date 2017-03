7 người chết và mất tích vì lũ ở miền Trung

Sáng 15-10, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) tiếp tục phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình ngập sâu.

Theo đó, lũ trên thượng lưu sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang dao động ở mức đỉnh; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang xuống chậm; sông La, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông Cả đang lên.

Mực nước lúc 4 giờ ngày 15-10 trên một số sông như sau:

- Sông Gianh tại Đồng Tâm: 15,71 m, dưới báo động (BĐ) 3 0,29 m; tại Maiu Hóa: 9,2 m, trên BĐ3 2,7 m;

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,52 m, trên BĐ3 0,82 m;

- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 4,14 m, trên BĐ2 0,14 m.

Năm 2010, mưa lũ lịch sử xảy ra tại Quảng Bình. Ảnh: TT



Dự kiến lũ hạ lưu sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn xuống chậm và còn có khả năng lên lại. Đến trưa, chiều nay (15-10), mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 7,5 m, trên BĐ3 1 m;

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3,1 m, trên BĐ3 0,4 m;

- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,2 m, dưới BĐ2 0,8 m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Theo Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lượng mưa từ 19 giờ ngày 14-10 đến 1 giờ ngày 15-10, tỉnh Quảng Bình có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm; các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa vừa, có lượng mưa phổ biến 10-20 mm; khu vực khác có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10 mm.

Được biết trong ngày 14-10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số 29/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành chủ động ứng phó với các diễn biến của lũ Bắc Trung Bộ và bão gần biển Đông (bão Sarika).

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Bình, tỉnh này đã tiến hành sơ tán dân ở một số vị trí ngập lụt sau:

+ Huyện Quảng Trạch: Sơ tán 78 người ở xã Phù Hóa đến những nhà cao tầng.

+ Huyện Bố Trạch: Tại xã Sơn Trạch đã chỉ đạo người dân ở vùng chợ di dời đến nơi an toàn; tại xã Mỹ Trạch đã chỉ đạo di dời 50 hộ dân sống ven sông đến nơi an toàn; tại xã Phú Trạch đã cho các cháu ở một trường mầm non ở thôn Bắc Sơn nghỉ; tại xã Cự Nẫm tuyến đường đi Hà Môn, Mỹ Sơn, xã Phúc Trạch tuyến đi thôn Phúc Khê, Thanh Sen, chợ Troóc ngập 1 m và đã cho dân di dời.

+ Huyện Tuyên Hóa: Dự kiến di dời 150 hộ (xã Thanh Hóa).

Tình hình thiệt hại về người do mưa lũ miền Trung gây ra, đến nay đã có ba người chết (Quảng Bình), năm người mất tích (bốn người ở Quảng Bình, một người ở Huế) và 12 người bị thương (Quảng Bình bảy người, Quảng Trị ba người, Thừa Thiên-Huế hai người)



Bí thư xã Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình cho biết Tân Hóa hiện đang ngập nặng, hầu hết nhà dân đều bị ngập từ 2,5 m, gần chạm nóc. Ảnh: AFP









Đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An) ngập nặng. Mưa lớn đang đổ xuống trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Nhiều tuyến đường, trường học bị ngập nước. Trong ảnh là cổng Trường THCS Hưng Thủy ngập đến gần nửa mét.







Nhà người dân tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)



Cổng làng thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị ngập

Tin bão gần biển Đông (cơn bão Sarika) Hồi 1 giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 440 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135 km/giờ), giật cấp 13-14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đảo phía đông đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 15-16. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16-10, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội.