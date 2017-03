Bắc và Trung Bộ nắng nóng 3-4 ngày tới

Ở các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới.

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C; Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.