Ban Biên tập báo Long An cảm ơn cộng đồng chung tay vì nhà báo Hữu Bằng

Thực hiện: NGUYỄN TÝ - HỮU CẢM



Các xét nghiệm ban đầu đã được tiến hành với cả người nhận và người cho thận (một người thân của Bằng). Kết quả khá ổn nhưng vẫn còn làm thêm nhiều xét nghiệm khác để xác định sự tương thích.

Hữu Bằng và hai Phó Tổng Biên tập báo Long An Lê Hồng Thương, Lê Hồng Phước cũng đã đến báo Pháp Luật TP.HCM, thông qua báo muốn gửi lời cám ơn của cá nhân Bằng, gia đình và các đồng nghiệp báo Long An đến cộng đồng.

Hai phó tổng biên tập báo Long An cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết "Một nhà báo tử tế cần tiếp sức" gây hiệu ứng mạnh trong đồng nghiệp và bạn đọc, nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ nhà báo Hữu Bằng.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước động viên, chúc nhà báo Hữu Bằng (phải) phẫu thuật thành công.





Tinh thần của Bằng đã khá lên rất nhiều. Khi được hỏi về cảm xúc, em nghẹn ngào: "Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập báo Long An, Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, các đồng nghiệp, bạn đọc cả nước, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy... đã giúp đỡ tôi về vật chất lẫn tinh thần. Sau ca phẫu thuật tôi tiếp tục làm báo để không phụ lòng tất cả mọi người đã giúp đỡ".

Phó Tổng Biên tập báo Long An Lê Hồng Thương thì xúc động: "Ước gì chúng tôi có đủ thời gian và điều kiện đi gặp để cảm ơn từng người ơn của báo. Việc hỗ trợ Bằng vượt quá sức chúng tôi. Cảm ơn cuộc đời, bạn bè đồng nghiệp và các nhà hảo tâm đã mở rộng vòng tay với em Bằng. Bằng khó khăn côi cút vậy, báo Long An như gia đình của em, vì vậy những người giúp đỡ Bằng thực sự là những người ơn của báo!".



Ban Biên tập báo Long An đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM cảm ơn. Từ trái sang: Phó Tổng Biên tập báo Long An Lê Hồng Phước, Tổng TKTS Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Long An Lê Hồng Thương, Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước, nhà báo Hữu Bằng.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về việc giúp đỡ, hỗ trợ nhà báo Nguyễn Văn Bằng (bút danh Hữu Bằng) điều trị và ghép thận.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giao giám đốc BV Chợ Rẫy TP.HCM chủ trì và phối hợp với BV Hữu nghị Việt Đức tạo điều kiện thuận lợi để bệnh nhân Nguyễn Văn Bằng được chăm sóc y tế tốt nhất trong điều kiện cho phép. Đồng thời làm đầu mối kêu gọi các tổ chức từ thiện xã hội ủng hộ, hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân được tiến hành ghép thận kịp thời.

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế giải thích việc hỗ trợ em là "Để những điều tốt đẹp, những tấm gương người tốt việc tốt tiếp tục được nhân lên bởi ngòi bút của nhà báo Nguyễn Văn Bằng".